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Müge Anlı'nın sevilen ismi Rahmi Özkan hastaneye kaldırıldı

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Uzun yıllardır Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yer alan avukat Rahmi Özkan, hastaneye kaldırıldı. Cihaza bağlanan Özkan'ın son hali sevenlerini üzdü.

ATV ekranlarının reyting rekorları kıran programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yer alan ve sempatikliğiyle herkesi kendine hayran bırakan avukat Rahmi Özkan, rahatsızlığından dolayı hastaneye kaldırıldı.

SOLUNUM CİHAZINA BAĞLANDI

Özkan'ın hastaneye kaldırıldığını da Müge Anlı'nın eski eşi gazeteci Burhan Akdağ duyurdu. Instagram hesabından Özkan'ın hastanedeki bir videosunu yayınlayan Akdağ, "Geçmiş olsun Rahmi Özkan, Allah şifa versin" ifadelerini kullandı. Solunum cihazına bağlı olduğu görülen Özkan'ın konuşmakta zorluk çektiği görüldü. Ünlü ismin sağlık durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Özkan, Akdağ tarafından yayınlanan videoda kendisine tespih hediye eden yeğenine teşekkür ediyor.

Müge Anlı'nın sevilen ismi Rahmi Özkan hastaneye kaldırıldı

SEZON FİNALİNDEKİ SÖZLER DUYGULANDIRMIŞTI

Eğlenceli kimliğiyle tanınan Rahmi Özkan, program sezon finali yapmadan önce 50. yaşını kutlayan Müge Anlı'ya altın hediye etmişti. Rahmi Özkan, 2 hafta önce programın sezon finalinde yaptığı konuşmada "2 ay sonra sağlık durumumun ne olacağını bilemiyorum. Belli bir yaşa geldim. Nefes alabilecek durumda olduğum müddetçe ve Müge Anlı gel dediği müddetçe benim için başka bir televizyon kanalı olamaz, düşünemem. Burada başladık, burada da noktayı koymak isterim" demişti.

Müge Anlı'nın sevilen ismi Rahmi Özkan hastaneye kaldırıldı

Müge Anlı'nın sevilen ismi Rahmi Özkan hastaneye kaldırıldı

Haberler.com / Barış Polat - Magazin

Rahmi Özkan Müge Anlı Son Hali Televizyon Magazin Yaşam Haberler

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