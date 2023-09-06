TV'nin fenomen yapımlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert sunuculuğunu yapan Müge Anlı, anlattıklarıyla da sık sık gündeme geliyor. Faili meçhul cinayetler, kayıpların gizemini aydınlatan ve birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettirirken özel hayatı da merak konusu oluyor. Son olarak Müge Anlı kızı Lidya merak konusu oldu. Peki, Müge Anlı kızı Lidya hangi yarışmaya katıldı? Lidya Müge Akdağ hangi programa çıktı?

Müge Anlı, 1993 yılında gazeteci Burhan Akdağ ile evlendi. Çiftin 15 yıl süren evlilikleri 2008 yılında sona erdi. Müge Anlı'nın evliliğinden 2002 doğumlu Lidya Müge ismini verdiği bir kızı var. Peki, Müge Anlı kızı Lidya hangi yarışmaya katıldı? Lidya Müge Akdağ hangi programa çıktı?

MÜGE ANLI KIZI LİDYA HANGİ YARIŞMAYA KATILDI?

Müge Anlı'nın Lidya'nın Ramazan ayında bir yarışma programına katıldığı ortaya çıktı.

Koç Üniversitesi'nde Hukuk okuyan Lidya, okul arkadaşlarıyla birlikte Asuman Krause'nin sunduğu Aileler Yarışıyor programına katıldı.

MÜGE ANLI KIZI LİDYA KİMDİR?

Müge Anlı ile evliliğinden Lidya isminde bir kızı olan Burhan Akdağ, kendi ifadeleriyle özgeçmişini şu şekilde anlatıyor:

Ben ilkokulda, ortaokulda, lisede iken arkadaşlarım bana, "Sen ileri de çok iyi bir gazeteci olacaksın" derlerdi. 83 senesinde başladığım gazeteciliği tam 33 yıldır soluksuz devam ettiriyorum. 50 yıldır yani yarım asırdır da fotoğraf çekiyorum. Güneş Gazetesi ile başladım. Haftalık Şey Gazetesi oradan da Tan Gazetesi'ne geçtim. Tan'ın Tan olduğu milyonlar sattığı dönemlerde çalıştım. Sabah Gazetesi kuruldu Sabah'a geçtim. Günaydın Gazetesi'ne geldim. Foto Spor'da çalıştım. İlk Alem Dergisini çıkarttım. Alem'de iken televizyon ile tanıştık ilk magazin programı Alemi yaptık. Oradan Kanal 6'ya transfer olduk. Top Secret Dergi ve programını yaptık. O da büyük ilgi gördü. Sonra Manşet dergisini yaptım. İbrahim Tatlıses'in Randevu Dergisini yaptım. Bunlar hep bilinenler. Onun haricinde görsel ve yazılı basında çok fazla imzam oldu. Kanal 6, Star TV, Show TV, Kanal D, ATV gibi o kadar çok kanalda çalıştım ki, çalışmadığım kanal kalmadı diyebilirim.

3 evlilik yaptım ama 2 eşim var. Müge Anlı'yla 2 kez evlendim. Bir gün tartışmıştık boşanmak istediğini söylemişti. Ben de 'boşanmazsan…' diye söylendim. Ertesi gün boşandık. Sonra evlendiğimiz tarihte yine evlendik.

3 çocuğum var. İlk eşimden bir oğlum bir kızım var. Oğlum Metehan Amerika'da inşaat mühendisi. Kızım Aslıhan burada müzik öğretmeni. Müge Anlı'dan olan kızım Lidya da şu an okuyor. Aynı zamanda bir dedeyim. Oğlum Metehan'ın 2 kızı, Azra ve Arya var. Onlar da Amerika'da yaşıyorlar.