Müge Anlı, kendisini eleştirenlere 'geri zekalı' dedi

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı, sosyal medyadan kendisine yönelik eleştirilere verdiği yanıtla gündemde.

Programa katılan bir kadının 'Almanya'da sosyal yardım var' sözlerine 'Türkiye'de de var' diye yanıt verdiği için eleştirilen Müge Anlı, söz konusu eleştirilere tepki göstererek; "Gene TT olmuşum. Almanya'dan gelip annesini arayan kadın Almanya'da sosyal yardım var dediğinde Türkiye'de de var dediğim için. Yok mu? Zekası geri insanlara saygı duyuyorum, kendi akıllı sanan geri zekalılar oldukça rahatsız verici" ifadelerini kullandı.

'GERİ ZEKALILAR' DEDİ, SOSYAL MEDYADA GÜNDEME OTURDU

Anlı sözlerinin devamında ise daha sert ifadeler kullandı.

Kendisini eleştirenlere 'Geri zekalılar' diyen Anlı, "Yok mu sosyal yardım? Ha siz sosyal yardım doğru yere gidiyor mu gitmiyor mu tartışmasını benim üzerimden yapamazsınız. Hoş yaparsanız da çok umurumda mı? Değil. Ama ben bakan değilim. Saçma sapan şeyleri benim üzerimden söylemeye çalışıyorsunuz ama millet geri zekalı değil. Yazanlar geri zekalı. Yok mu bu ülkenin sosyal yardımı? Ben burada elli kere söyledim komşunuzda, akrabanızda haksız yere alanınız varsa şikayet edin. Çünkü bu bir havuz, 1 alan ihtiyaç sahibi 5 alsın diyorum. Geri zekalılar" sözlerini sarf etti.