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Müge Anlı, kendisini eleştirenlere 'geri zekalı' dedi

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Müge Anlı, canlı yayında kendisine yöneltilen eleştirilere verdiği yanıtta "Siz sosyal yardım doğru yere gidiyor mu gitmiyor mu tartışmasını benim üzerimden yapamazsınız" diyerek tepki gösterdi. Anlı'nın sözlerinin devamında 'Geri zekalı' demesi tepkilere neden oldu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı, sosyal medyadan kendisine yönelik eleştirilere verdiği yanıtla gündemde.

Programa katılan bir kadının 'Almanya'da sosyal yardım var' sözlerine 'Türkiye'de de var' diye yanıt verdiği için eleştirilen Müge Anlı, söz konusu eleştirilere tepki göstererek; "Gene TT olmuşum. Almanya'dan gelip annesini arayan kadın Almanya'da sosyal yardım var dediğinde Türkiye'de de var dediğim için. Yok mu? Zekası geri insanlara saygı duyuyorum, kendi akıllı sanan geri zekalılar oldukça rahatsız verici" ifadelerini kullandı.

'GERİ ZEKALILAR' DEDİ, SOSYAL MEDYADA GÜNDEME OTURDU

Anlı sözlerinin devamında ise daha sert ifadeler kullandı.

Kendisini eleştirenlere 'Geri zekalılar' diyen Anlı, "Yok mu sosyal yardım? Ha siz sosyal yardım doğru yere gidiyor mu gitmiyor mu tartışmasını benim üzerimden yapamazsınız. Hoş yaparsanız da çok umurumda mı? Değil. Ama ben bakan değilim. Saçma sapan şeyleri benim üzerimden söylemeye çalışıyorsunuz ama millet geri zekalı değil. Yazanlar geri zekalı. Yok mu bu ülkenin sosyal yardımı? Ben burada elli kere söyledim komşunuzda, akrabanızda haksız yere alanınız varsa şikayet edin. Çünkü bu bir havuz, 1 alan ihtiyaç sahibi 5 alsın diyorum. Geri zekalılar" sözlerini sarf etti.

Müge Anlı, kendisini eleştirenlere 'geri zekalı' dedi
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Magazin
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıMengele:

Dogru demis

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Haber YorumlarıAyşegül Öztabak:

Doğru konusmuş. Müge hn

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Haber YorumlarıCaner Alp:

Doğru söylemiş.

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

kullandığı yanlış bir kelime insanı haklıyken haksız duruma düşürür yerin dibine sokar o sözleri ben sarfetsem kimse duymayacağından kaale alınmazdı ama büyük bir isan kitlesi tarafından izlenen kişilerin her zaman ortalıkta sarfettiği sözlere dikkat etmeleri lazım

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Haber YorumlarıMapo 77:

muge abla seni cok seviyoruz bide sac rengini degistirsen daha cok sevcez

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Haber YorumlarıHayri:

muge her şeyi konuşabilir her ne kadar vergi listelerinde falan gözükmese bir sanayiciden çok kazandığı bir gerçek, ondan kimseye müdanası yok artı aile tv de program yapıyor her yere dümdüz gidebilir yani

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Haber Yorumlarıtahsin bueyuekkol:

Oyle birsey demedi Yapanlar geri zekali dedi. Dikkatli habere

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Haber YorumlarıKadir Okutan:

“Söz Sahibine Aittir” Nokta.

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Haber YorumlarıMurtaza kayişatan:

Hakli programda her kese firça atar racon keser geri zekali demişse çokmu

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