Müge Anlı 'Herkesin evinde silah var' diyen Suriye uyruklu adama tepki gösterdi: Silaha meraklıysan git ülkeni koru

Yıllardır ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 13 yaşındaki Celal Seyit'in kaybolma olayı işlenmeye başladı. Canlı yayında kayıp olayıyla ilgili olabilecek kişilerle konuşan Anlı, konuk Bülent Tuna'nın sözleri karşısında sinirlerine hakim olamadı.

"TÜRKİYE'DE HERKESİN EVİNDE SİLAH VAR"

Olayla ilgili bildiklerini anlatan Tuna'nın evinde pompalı tüfek olduğunu öğrenen Müge Anlı, "Nereden buluyorsunuz bu silahlı?" diyerek tepki gösterdi. Evinde silah olmasının normal bir durum olduğunu belirten Bülent Tuna "İnternetten almıştım evde bulunuyor yıllardır. Hatta polis olayla ilgili arama yapmaya geldiğinde aldı. Bugün Türkiye'de herkesin evinde silah var" dedi.

"SİLAHA MERAKLIYSAN GİT ÜLKENİ KORU"

Bu sözlere kızan Anlı "Burada kimin evinde pompalı tüfek var ya? Siz buraya savaşmaya mı geldiniz? Antalya'da senin pompalı tüfekle ne işin var? Bir gün herkesin evinde arama yapsınlar ve bunların elindeki silahları toplasınlar.O kadar çok pompalı tüfeğe meraklıysanız, sen de Suriye kökenli değil misin? Gitseydin de ülkeni korusaydın o pompalı tüfekle. Antalya'da senin pompalı tüfeği tutmanın ne anlamı var" diyerek tepki gösterdi.