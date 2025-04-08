Müge Anlı'dan yeni hamle! Bambaşka bir formatla ekrana gelecek

Ekranların sevilen yüzü Müge Anlı'dan bambaşka bir format ile ekrana gelecek. Müge Anlı ile Tatlı Sert formatından farklı bir yapıma imza atacak olan Anlı, yarışma programı sunacak.

BAŞVURULAR ALINMAYA BAŞLANDI

Program ile ilgili başvuruları almaya başlanırken duyurusunu da Instagram hesabından yaptı. Programın ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmezken, yarışmacı olmak için WhatsApp Başvuru Hattından ulaşmanız gerekiyor.

YARIŞMANIN FORMATI

ATV ekranlarında Müge Anlı'nın sunumuyla izleyiciyle buluşacak "Güven Bana", alışılmış bilgi yarışmalarından biraz farklı. Sadece bilgiye değil, stratejiye ve güven duygusuna da dayanan bu yarışma. Yarışmacılar, 2019 yılında ekrana geldiği dönemde toplamda 1 milyon TL değerindeki büyük ödül için mücadele etmişti. Bu yılki büyük ödül ise merak konusu oldu.

Yarışmanın ilk aşamasında, iki yarışmacı birlikte bilgi sorularını yanıtlıyor. Her doğru cevap, kasadaki para miktarını artırıyor. Ancak yarışmanın asıl heyecanı final bölümünde başlıyor. Yarışmacılar, kazanılan toplam paranın kime ya da kimlere gideceğini belirleyecek kritik bir kararla karşı karşıya kalıyor. Finalde her iki yarışmacı da ayrı ayrı bir karar vermek zorunda. Butona basan yarışmacı, kasadaki tüm parayı tek başına alabiliyor. Eğer iki yarışmacı da butona basmazsa, kazanç ortak şekilde bölüşülüyor. Ama eğer ikisi de aynı anda butona basarsa, ne yazık ki kimse para kazanamıyor.