Müge Anlı, 600 TL'ye yaptırılan muskayı kesti; içinden çıkanlara kimse inanamadı

ATV ekranlarında Müge Anlı'nın sunumuyla ekrana gelen Tatlı Sert programına katılan bir kişi, 600 TL'ye muska yaptığını söyledi. Canlı yayında Müge Anlı tarafından kesilen muskanın içinden cips paketi ve bahis bülteni çıktı.

18 yaşındaki kızını bulmak için Müge Anlı'dan yardım isteyen 70 yaşındaki Mehmet Bey anlattıklarıyla ağızları açık bıraktı. Kendisinin hoca olduğunu iddia eden Mehmet Bey'in yaptığı muskalar canlı yayında tek tek açıldı. Muskaların içine bakan Müge Anlı karşılaştığı manzara karşısında şaşıp kaldı.

BİR MUSKA İÇİN 600 TL ALIYOR

Kendini hoca olarak tanıtan ve muskalar, tılsımlar yaptığını söyleyen Mehmet Bey, yaptığı muskalardan birini canlı yayına getirdi. Bu muskalardan evde binlerce olduğunu ve insanların bu muskalar için 600 TL verdiklerini ifade etti.

İÇİNDEN CİPS PAKETİ VE BAHİS BÜLTENİ ÇIKTI

Müge Anlı muskanın içini açıp baktığında cips paketi ve bahis bülteni çıktığını gördü. Bu anlarda büyük şaşkınlık yaşayan başarılı sunucu, "Büyü diye inandığınız şeyler işte bunlar" diyerek seyircilerini uyardı.