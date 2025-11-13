Muazzez Abacı'nın ardından Emel Sayın'dan yürek burkan veda

Türk sanat müziğinin unutulmaz sesi Muazzez Abacı'dan gelen acı haber, hem sevenlerini hem de sanat dünyasını derin bir üzüntüye sürükledi. 78 yaşında hayata veda eden Abacı'nın ölüm haberini menajeri Taner Budak sosyal medya hesabından duyurdu.

ACI HABERİ MENAJERİ DUYURDU

Budak, yaptığı paylaşımda, "Büyük bir üzüntüyle sanatçımız Muazzez Abacı'yı 12 Kasım 2025 tarihinde 78'inci doğum gününde kaybettik" ifadelerine yer vererek usta sanatçının doğum gününde yaşamını yitirdiğini açıkladı.

EMEL SAYIN'DAN YÜREK BURKAN VEDA

Muazzez Abacı'nın en yakın dostlarından Emel Sayın, acı haberin ardından Instagram üzerinden duygu dolu bir paylaşım yaptı. Sayın, birlikte geçen uzun yılları hatırlatan mesajında şu sözlere yer verdi, "Can arkadaşım… Hepimizin kıymetlisi… Öyle üzgünüm ki… Seni unutmak mümkün değil. Çok özleyeceğiz. Mekanın cennet olsun."

Usta sanatçının vefatı, Türk Sanat Müziği'nin büyük bir değerini kaybettiği yönünde yorumlara neden olurken, sosyal medyada da binlerce taziye mesajı paylaşıldı.