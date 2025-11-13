Muazzez Abacı'nın ardından Emel Sayın'dan yürek burkan veda
Türk Sanat Müziği'nin usta ismi Muazzez Abacı'nın 78. yaş gününde hayatını kaybetmesi sanat dünyasını yasa boğdu. Yakın dostu Emel Sayın, "Can arkadaşım… Seni unutmak mümkün değil. Çok özleyeceğiz" sözleriyle duygu dolu bir veda mesajı paylaştı.
- Muazzez Abacı 12 Kasım 2025 tarihinde 78 yaşında hayatını kaybetti.
- Emel Sayın, Muazzez Abacı'nın vefatı üzerine Instagram üzerinden duygusal bir paylaşım yaptı.
Türk sanat müziğinin unutulmaz sesi Muazzez Abacı'dan gelen acı haber, hem sevenlerini hem de sanat dünyasını derin bir üzüntüye sürükledi. 78 yaşında hayata veda eden Abacı'nın ölüm haberini menajeri Taner Budak sosyal medya hesabından duyurdu.
ACI HABERİ MENAJERİ DUYURDU
Budak, yaptığı paylaşımda, "Büyük bir üzüntüyle sanatçımız Muazzez Abacı'yı 12 Kasım 2025 tarihinde 78'inci doğum gününde kaybettik" ifadelerine yer vererek usta sanatçının doğum gününde yaşamını yitirdiğini açıkladı.
EMEL SAYIN'DAN YÜREK BURKAN VEDA
Muazzez Abacı'nın en yakın dostlarından Emel Sayın, acı haberin ardından Instagram üzerinden duygu dolu bir paylaşım yaptı. Sayın, birlikte geçen uzun yılları hatırlatan mesajında şu sözlere yer verdi, "Can arkadaşım… Hepimizin kıymetlisi… Öyle üzgünüm ki… Seni unutmak mümkün değil. Çok özleyeceğiz. Mekanın cennet olsun."
Usta sanatçının vefatı, Türk Sanat Müziği'nin büyük bir değerini kaybettiği yönünde yorumlara neden olurken, sosyal medyada da binlerce taziye mesajı paylaşıldı.