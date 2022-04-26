Mohammed Alsaloussi'den Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı söylenen Şeyma Subaşı'na olay gönderme

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile evlilik kararı alan Şeyma Subaşı, düğün hazırlıklarına başladıktan kısa bir süre sonra ilişkisini bitirdi. Ayrılık kararının ardından apar topar Türkiye'ye dönen Subaşı'nın sık sık bir araya geldiği Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. İkili iddialara sessiz kalırken Subaşı'nın eski sevgilisinden dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"SİZDEN FAZLASINI DEĞİL, SİZİN İÇİN FAZLASINI İSTEYEN BİRİNİ BULUN"

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Mohammed Alsaloussi, "Sizden daha fazlasını değil, sizin için daha fazlasını isteyen birini bulun. O zamana kadar herkesten önce ben varım" ifadelerini kullandı. Alsaloussi'nin bu paylaşımda Şeyma Subaşı'na gönderme yaptığı ileri sürüldü.

EVLİLİK KARARI ALDIĞI SEVGİLİSİYLE AYRILDI

Şeyma Subaşı, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak 1,5 yıllık ilişkisini bitirdiğini duyurmuştu. Subaşı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı: "Sizlerin de bildiği ve tanık olduğu gibi yaklaşık 1.5 senedir Meedo Alsaloussi ile yaşadığımız birlikteliğimizi, karşılıklı anlaşarak sonlandırma kararı aldık. Her ilişkide olabileceği gibi biz de yaşadığımız anlaşmazlıklar sonucu ilişkimizi sürdüremeyeceğimize karar verip saygı çerçevesinde yollarımızı ayırdık. Aldığımız bu karar ve yaşadığımız hassas sürece siz değerli takipçilerim ve basın mensuplarının saygı ve anlayışını rica ediyorum."