Model kendisini evlenme vaadi ile kandıran adamın tecavüzüne uğradı

Mumbai'de bir adam, evlenme vaadiyle kandırdığı modeli tecavüz etti. Model, Khan'ın ilgisini çektiğini ve evlenme niyeti olduğunu söylemesi üzerine ilişki yaşamaya başladığını belirtti. Suçlamaları reddeden Khan, sosyal medyada ilişki anlarına dair videolar paylaştı.

Hindistan'ın Mumbai şehrinde bir adam evlenme vaadi ile kandırdığı modele tecavüz etti.

23 yaşındaki model, ismiTanveer Akhtar Lake Khan olana adamın evlenme vaadi ile tanıştığını sinemada film izledikten sonra kendisini tenha bir yere götürüp tecavüz ettiğini söyledi.

Model, kendisine tecavüz eden adamın kendisi hakkında sürekli yalanlar söylediği ve gerçek ismini bile tanıştıktan dört ay sonra öğrendiğini söyledi.

Dört ay sonra gerçek adının Tanveer olduğunu öğrendiğini iddia etti ve bir süredir birlikte olduklarını söyledi.

Polis,Khan'ın yakalanması için çalışma başlattı.

Model, 2020 yılında Khan'a ait modellik ajansında çalışmaya başladıktan sonra Khan'ın kendisine ilgi göstermeye başladığını, daha sonra kendisi ile evlenmeye niyeti olduğunu söyleyince Khan'a inanıp kendisi ile ilişki yaşamaya başladığını söyledi.

Tecavüz ile suçlanan Khan, sosyal medyada modelin kendi ise ile kendisi ile ilişki yaşadığını söyledi. İddiasını gerçek olduğunu ispatlamak için de hesabından modelle yaşadığı ilişki anlarına ait kısa videolar paylaştı.