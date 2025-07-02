Modacı Özkan Karakuşoğlu, ünlülerin sahne kombinlerini değerlendirdi

Modacı Özkan Karakuşoğlu, ünlülerin sahne kombinlerini değerlendirdi
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Modacı Özkan Karakuşoğlu, ünlülerin sahne kombinlerini değerlendirdi
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Haberler.com ekranlarında modacı Özkan Karakuşoğlu'nun sunumuyla yayınlanan moda programında Hülya Avşar'dan Ajda Pekkan'a, Funda Arar'dan Gülşah Saraçoğlu'na kadar pek çok ünlü ismin sahne ve davet kombinleri masaya yatırıldı. Özkan Karakuşoğlu'nun net yorumları izleyicinin ilgisini çekti.

Moda dünyasının önde gelen isimlerinden Özkan Karakuşoğlu, Haberler.com'daki son programında Türkiye'nin en çok konuşulan sanatçılarının sahne ve etkinlik kombinlerini yorumladı. Hülya Avşar, Ajda Pekkan, Funda Arar, Petek Dinçöz, Aydan Şener gibi ünlülerin kıyafetleri işçilikten kumaş seçimine kadar masaya yatırılırken; pek çok ismin kombini eleştirilerden nasibini aldı. Bazı isimler ise şıklıklarıyla tam not aldı.

HÜLYA AVŞAR VE FUNDA ARAR'A SERT ELEŞTİRİ

Programın başında Hülya Avşar'ın sahne tuniği "proporisyondan uzak ve facia" olarak değerlendirildi. Karakuşoğlu, Avşar'a on üzerinden 3 puan verdi. Funda Arar'ın sahne kostümündeki yırtmaç detayı ise "kostümün tüm değerini düşürmüş" yorumuyla eleştirildi ve üç puanla değerlendirildi.

PETEK DİNÇÖZ VE AYDAN ŞENER TARZIYLA ÖNE ÇIKTI

Petek Dinçöz'ün sahne kostümü, cesur olmasına rağmen dans sırasında bile kötü bir görüntü vermediği için "bütünlük sağlamış" yorumu aldı ve 6 puan kazandı. Aydan Şener'in pantolon-ceket kombini ise "zamansız şıklığın ifadesi" olarak nitelendirildi ve 7 puan verildi.

AJDA PEKKAN'A TAM NOT: "HAFTANIN SÜPER STAR'I"

Programın sonunda Ajda Pekkan'ın kırmızı ceketi ve tulum kombini çok beğenildi. Kombinin asker üniformasına benzetildiği mizahi yorumlarla birlikte, Ajda Pekkan'ın "her jenerasyona uyum sağlama başarısı" vurgulanarak 10 puanla haftanın en iyi kombini seçildi.

Haberler.com / Musa Kara - Magazin
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