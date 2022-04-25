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Modacı Andıç'tan genç modellere destek

İhlas Haber Ajansı - Magazin
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Modacı Andıç'tan genç modellere destek

Modacı Cafer Andıç genç modellere destek olmak için kolları sıvadı.

Modacı Cafer Andıç genç modellere destek olmak için kolları sıvadı.

Türkiye'de birçok güzellik model yarışmasında jüri koltuğunda oturan Modacı Cader Andıç, Best Model Of Türkiye Fashion TV Miss Turkey gibi yarışmalarda yer alan modelleri örnek göstererek modellere verdikleri destekten dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Andınç, "Çok gururluyum şu an ekranlarda birçok yarışmacı görüyorum, sinemalarda, dizilerde boy gösteriyorlar ekstradan motive oluyorum. Yeni gelecek nesillere bir nebze de olsa destek almak için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Bundan sonra da yapacağım modacı olmak bunu gerektiriyor onları gerektiriyor, çünkü bu alanda yön vermem insanlara katkıda bulunmam destekçi olmam bana yakışan karakter kişiliği" dedi. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / Magazin

Miss Turkey, Fashion TV, Best Model, Türkiye, Magazin, Haberler

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