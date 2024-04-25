Moda yarışmasıyla tanınan Nihal Candan cezaevinde kilo kaybediyor

Katıldığı moda yarışmasıyla tanınan Nihal ve Bahar Candan kardeşler, geçtiğimiz sene kasım ayında 2020, 2021 ve 2022 yıllarında 79 mağdurun dolandırıldığı soruşturma kapsamında 'suç örgütüne üye olma' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlamalarıyla tutuklandı.

Cezaevini protesto eden Nihal Candan, hızla kilo kaybetmeye başladı.

"PSİKOLOJİSİ BOZUK, 'CENNETE GİTMEK İSTİYORUM' DİYOR"

Futbol dünyasını dolandıran banka müdürü Seçil Erzan ile aynı koğuşta kalan kardeşlerden Nihal Candan, psikolojik sorunlar yaşamaya başladı. Daha önce anoreksiya olan ve tedavi gören Nihal Candan, cezaevi yönetimine tepki göstermek için yemek yemeyince 37 kiloya kadar düştü.

Anoreksiya nevroza olan Candan'ın tedavi edilmesi gerektiğini söyleyen Avukat Kasım Ergün "Nihal tutuklanmasına isyan edip yemek yememeye başladı ve bu durum kalıcı bir hal aldı.

Psikolojisi bozuk, 'Cennete gitmek istiyorum' diyor. Hastaneye sevki için cezaevi idaresine başvurduk" dedi.

Kızlarının sağlık durumundan endişe eden Umut Candan ile Hakan Candan ise acilen tedavi altına alınması gerektiğini söyledi.