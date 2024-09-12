Miss Turkey 2024'te İdil Bilgen birincilik kazandı

Miss Turkey 2024'de mücadele eden 20 yarışmacı birincilik için podyuma çıktı. Dün gerçekleştirilen final gecesinde jüri üyelerinden en fazla oyunu alan İdil Bilgen Türkiye'nin en güzel kızı oldu. İstanbul'da gerçekleştirilen finale, sanat, cemiyet ve iş dünyasından pek çok ünlü isim katıldı. Jüri değerlendirmesinde 'ilk 10'a giren adaylar arasında daha sonra 'ilk 5' belirlendi. Üçüncü aşama değerlendirmede ise 2 numaralı İdil Bilgen Türkiye'nin en güzel kızı oldu. Miss World'te ülkemizi temsil edecek olan İdil Bilgen'e tacını son Türkiye Güzeli Nursena Say taktı. Miss Supranational'da Türkiye adına yarışacak ikinci güzel ise 8 numaralı Cemre Üker oldu. Cemre Üker'e tacını Selin Erberk Gurdikyan takdim etti. Ülkemizi Miss World yarışmasında temsil edecek olan 24 yaşındaki İdil Bilgen, 1.80 boyunda ve Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin