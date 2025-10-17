Haberler

Mirabellix, Fashion Wonderland Etkinliğinde Yoğun İlgi Gördü

Kozmetik markası Mirabellix, İstanbul'da düzenlenen Fashion Wonderland etkinliğine katıldı. Etkinlikte markanın ürünlerini deneyimleyen katılımcılarla önemli bir bağ kuran CEO Serap Mercimek, etkinliğin ardından sosyal medya etkileşimlerinde %55 artış yaşandığını belirtti.

KOZMETİK markası Mirabellix, moda ve güzellik dünyasının bir araya geldiği Fashion Wonderland'a katıldı. İstanbul'da gerçekleştirilen Fashion Wonderland, sektör profesyonellerini, influencerları ve yüzlerce ziyaretçiyi ağırladı. Etkinlikteki yerini alan Mirabellix, yoğun ilgili gördü. Katılımcılar, markanın cilt bakım ve makyaj ürünlerini deneyimleme fırsatı buldu.

Mirabellix CEO'su Serap Mercimek, etkinliğe dair şu açıklamada bulundu:

"Fashion Wonderland, güzellik ve modanın büyülü bir şekilde buluştuğu çok özel bir platformdu. Mirabellix olarak bu sahnede yer almak, markamızın ulaştığı konumu ve tüketicilerle kurduğumuz güçlü bağı bir kez daha gözler önüne serdi. Ziyaretçilerimizin ve değerli sanatçı dostlarımızın standımıza gösterdiği yoğun ilgi, bizim için büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Güzelliğe, kaliteye ve yeniliğe verdiğimiz önemle sadece ürünlerimizle değil; aynı zamanda yarattığımız deneyimle de fark yaratmayı hedefliyoruz."

'350'DEN FAZLA DAVETLİYİ AĞIRLADIK'

Brands & More tarafından düzenlenen Fashion Wonderland, moda ve güzellik alanındaki çeşitli markaların tanıtımlarına ev sahipliği yaptı. Etkinlik süresince ziyaretçiler, alışveriş deneyimlerinin yanı sıra güzellik atölyeleri, marka tanıtımları ve özel etkinliklerle dolu bir atmosferin keyfini çıkardı. Etkinlikte aracılığıyla yenilikçi yaklaşımını bir kez daha gözler önüne seren Mirabellix'in CEO'su Serap Mercimek, "Etkinlikte moda, güzellik ve medya dünyasından 350'den fazla davetliyi ağırlamak bizim için önemli bir deneyimdi. Etkinlik sonrası sosyal medya etkileşimlerimizde %55 oranında artış gözlemlendi. Ayrıca, basın ve dijital mecralarda 25'i aşkın haber ve paylaşımda yer almak, markamızın geri bildirim alma ve görünürlük açısından hedeflerine katkıda bulundu. Elde ettiğimiz tüm bu başarının rüzgarıyla her bireyin kendi ışıltısını keşfetmesine ilham olmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda, yenilikçi ürünlerimizle sektörde öncü adımlar atmaya devam edeceğiz. Tamamen doğal içeriklerle formüle edilen ürünlerimizle, kullanıcılarımıza ciltleri için ihtiyaç duydukları özeni sağlamayı amaçlıyoruz" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
