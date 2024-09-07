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Milyoner'e damga vuran soru! Bir "Bam" yüzünden 100 bin liradan oldu

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Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Galatasaray'ın 2000 yılında UEFA Kupası'nı kazandığı maç öncesinde Fatih Terim'in soyunma odası konuşmasında 'bam' ifadesini kaç kez kullandığı soruldu. Yarışmacı 'bam bam bam' yanıtını verdi, ancak doğru cevap 'bam bam bam bam' olacaktı. 100 bin TL'lik soruya yanlış yanıt veren yarışmacı 50 bin TL ile yarışmadan ayrıldı.

Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta başarılı performanslar yer aldı. Programa katılan Galatasaray ve Adana Demirspor taraftarı yarışmacı Eyüp Sami Dündar'ın karşısına çıkan 100 bin TL'lik Fatih Terim sorusu sosyal medyada gündem oldu.

TERİM'İN KAÇ KERE "BAM" DEDİĞİ SORULDU

''Galatasaray'ın 2000 yılında UEFA Kupası'nı kazandığı maç öncesinde Fatih Terim, kayıtlara geçen soyunma odası konuşmasında "Bam" ifadesini tam olarak hangi şekilde kullanmıştır?'' sorusu yarışmacıya yöneltildi.

"BAM BAM BAM"

"Bana 3 gibi geliyor, 'bam bam' biraz eksik, 'bam bam bam' dolu dolu, 'bam bam bam bam' fazla gibi. 3 olduğunu düşünüyorum" dedi ve 'bam bam bam' yanıtını verdi.

50 BİN LİRA KAZANDI

Sorunun doğru cevabı ise ''bam bam bam bam'' olacaktı. yarışmacı yanlış şıkkı seçerek elendi. 50 bin TL ile yarışmadan ayrıldı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Magazin

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