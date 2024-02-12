Milyoner'de ilginç anlar! Heyecanına yenik düşen yarışmacı ilk soruda elendi
Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde Emir Karakayış isimli yarışmacı, henüz ilk soruda heyecanına yenilerek yanlış cevap verdi. "Pazartesi ile Çarşamba arasındaki gün hangisinin sözlük tanımıdır?" sorusuna yanlış cevap veren yarışmacı elendi.
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde Emir Karakayış isimli yarışmacı ilginç anlar yaşadı. İlk soruda heyecanına yenik düşen yarışmacı yanlış cevap vererek elendi.
AĞZI AÇIK KALDI
Her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen Milyoner'e katılan Emir Karakayış'a ilk soruda "Pazartesi ile Çarşamba arasındaki gün hangisinin sözlük tanımıdır?" soruldu. Şıklar arasında, 'A- Pazartesi', 'B- Salı', 'C- Çarşamba', 'D- Perşembe' şıkları yer aldı. İlk soruda heyecanına yenik düşerek panik yapan yarışmacı, "C- Çarşamba" cevabını verdi. Soruyu yanlış cevaplayan yarışmacı ilk soruda elenince büyük bir şaşkınlık yaşadı.