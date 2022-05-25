Milano Sokaklarında Böyle Dolaştı - Haberler

2016 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında birinci seçilen sunucu ve model, tatil için İtalya'nın Milano kentine gitti. Milano sokaklarını turlayan ünlü manken Instagram'dan fotoğraflarını paylaştı.

'ÖZGÜR RUH' MİLANO SOKAKLARINDA

İskenderoğlu, paylaşımının altına da 'özgür ruh' notunu düştü.

Buse İskenderoğlu, daha önce verdiği bir röportajda sanatın olduğu her projede yer almak istediğini söylemişti.

OYUNCULUĞA YEŞİL IŞIK YAKTI

24 yaşındaki tescilli güzel, "Oyunculuk eğitimi aldım. Bu zamana kadar pek çok yerden oyunculuk teklifleri geldi ama bana uygun görmediğim için kabul etmedim. İyi bir proje olursa neden olmasın. Oyunculuk konusunda eksiklerimi iyice tamamlamam lazım. İçinde sanat olan her projede olmak istiyorum. Ama şu anda ilk önce yurt dışında yapacağım birkaç iş var" demişti.

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