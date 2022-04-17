Mika Raun Mini Etekli Pozuyla Olay Oldu - Haberler

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Mika Raun Mini Etekli Pozuyla Olay Oldu

Snob Magazin - Magazin
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Mika Raun Mini Etekli Pozuyla Olay Oldu

Geçtiğimiz günlerde Armağan Çağlayan'a katılarak ayda 50 bin TL harcadığını açıklayan Mika Raun son pozuyla olay oldu. Süper mini bir elbise giyip Simge Sağın'ı dinlemeye giden Mika'yı görenler şoke oldu.

TikTok fenomeni Mika Raun tüm yüzüne estetik yaptırarak bambaşka birine dönüştü.

Geçtiğimiz günlerde Armağan Çağlayan'a konuşan "Ayda yaklaşık ben rahat bir 50 bin harcıyorumdur. Alışverişte aptalca şeyler alıyorum. Bunun için psikolojik destek almam lazım" diyerek gündeme gelmişti.

Mika Raun geçtiğimiz gün Simge Sağın'ı dinlemek için hazırlandı ve Instagram'da bir paylaşım yaptı. Beyaz mini bir etek giyen Mika'yı görenler şoke oldu. Mika Raun'un takipçileri süper minili poza "Bu ne hal?", "Göğüs de yaptır" gibi yorumlarda bulundu.

Mika Raun daha sonra Simge ile pozunu paylaşarak "Heyecandan altıma işiyordum" yorumunda bulundu. (Mynet)
Mika Raun Mini Etekli Pozuyla Olay Oldu

Mika Raun Mini Etekli Pozuyla Olay Oldu

Mika Raun Mini Etekli Pozuyla Olay Oldu

Mika Raun Mini Etekli Pozuyla Olay Oldu

Snob Magazin / Magazin

Armağan Çağlayan, Simge Sağın, Mika Raun, Estetik, Magazin, Haberler

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