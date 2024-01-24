Miami'de Turkish Drama Gala Gecesi 10. Yıl Kutlaması Büyük İlgi Gördü

Universal Cinergia Dubbing CEO'su Liliam Hernandez'in ev sahipliğinde, gerçekleşen Turkish Drama Gala Gecesi 22 Ocak 2024'te Miami Beach'teki The Temple House'da gerçekleştirildi! Türk Drama Galası, Türk içeriğinin Latin Amerika ve dünya çapındaki ekranlarda gösterdiği olağanüstü başarısını kutlamak için düzenlendi.

Etkinliğin öne çıkanları: Türk Telenovela yayınının Latin Amerika'daki açılışının 10. yıldönümünü anmak için, tüm Türk içerik şirketlerinin tanınmasının yanı sıra, bu etkinlik aynı zamanda iki ileri görüşlü ve vizyon sahibi yöneticiler Patricio Hernandez ve Juan Ignacio Vicente'nin başarılarını da kutlayacak. İlk Türk Telenovelası "1001 Gece" nin Latin Amerika'ya tanıtılmasına öncülük eden isimler. Çığır açan çabaları, daha sonra bölgede çok sayıda Türk dizi ve programlarının tanıtılmasının yolunu açtı ve bu da yaygın dağıtım ve başarılı yayın sağladı.

Turkish Drama Dala Gecesine ünlü yönetmen Deniz Akel, prodüktör Ediz Utkucan, ünlü şef Reşat Aydın, Miami'nin en tanınmış yatırımcı danışmanı Elif Seda D, ünlü oyuncular Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Kızılcık şerbeti dizisinin Ömer'i oyuncu Barış Kılıç, Miami Başkonsolosu Resul Şahinol ve seçkin konukların katılımları ile geceye damgasını vuran isimler oldular.

Sponsorluk: Universal Cinergia, etkinliğin ana sponsoru olarak Türk Hava Yolları'nı da duyurdu. Türkiye'nin resmi havayolu şirketi ve dünyanın önde gelen taşıyıcılarından biri olan Türk Hava Yolları, etkileyici bir başarı geçmişine sahip olup, dünya çapındaki yolcularına sürekli olarak yenilikçi uçuş deneyimleri sunmaktadır.

İkonik Gala, aralarında distribütörler, satın alma yöneticileri, içerik üreticileri, yazarlar, başarılı yapımlardan aktörler, basın ve endüstri meslektaşlarının da bulunduğu Türkiye, Latin Amerika, ABD ve ABD Hispaniklerinden yöneticileri bir araya getirecek. Türkiye Cumhuriyeti Miami Başkonsolosluğu ve Türk Ticaret Odası'nın desteklediği bu gecede

Miami Başkonsolosu Resul Şahinol: "etkinliğe katılan tüm ünlü simalar Kültürel çeşitliliğe değer veren ve yaratıcılığı teşvik eden bir gala gecesi olduğunu, Türk görsel-işitsel prodüksiyonunun eğlence sektörüne yaptığı farklı ve canlı katkılardan dolayı takdiri hak ettiğini vurguladı"