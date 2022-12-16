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Mezarlıkta şarkı söyleyen Zerrin Özer sosyal medyayı ikiye böldü! Destek veren de var, tepki gösteren de

Magazin Haberleri

Usta sanatçı Zerrin Özer, mezar başında Selda Bağcan'ın "Sana Geldim Can Hüseyin Merhaba" adlı "Kerbela Ağıdı'nı" seslendirdi. Gündem olan paylaşım ise sosyal medyayı ikiye böldü. Bazı kullanıcılar Özer'i eleştirirken, bazıları ise destek verdi.

Ünlü sanatçı Zerrin Özer'in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla gündem oldu. Özer, mezarlıkta Selda Bağcan'ın 'Sana Geldim Can Hüseyin Merhaba' adlı 'Kerbela Ağıdı'nı seslendirdi.

BİR DE NOT DÜŞTÜ

Zerrin Özer, Instagram üzerinden paylaştığı ve binlerce kişi tarafından görüntülenen o anlara ''Sana geldim Can Hüseyin, Merhaba...'' notunu düştü.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Öte yandan görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar Zerrin Özer'e destek verirken bazıları ise mezarlıkta böyle bir şey yapmanın saygısızca olduğunu belirtti.

Haberler.com / Bilsay Özer - Magazin

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