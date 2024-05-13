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Metin Zakoğlu, oyunları iptal edilen eski belediye başkanı adayı hakkında tepki gösterdi

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Tiyatrocu Metin Zakoğlu, Atatürk Kültür Merkezi tarafından oyunlarının iptal edilmesine tepki göstererek, eski bir belediye başkanı adayı hakkında mizah yapamamak durumunda olmanın yaşamaya değmeyeceğini belirtti.

"Eski bir belediye başkanı adayı hakkında mizah yapamayacaksak yaşamayalım daha iyi "

Zakoğlu " Atatürk Kültür Merkezi ile yaptığımız sözleşme ilgili yönetim tarafından, Ferhan Şensoy'un yazdığı Hayrola Karyola ve benim Gogol'dan uyarlayıp yönettiğim Bir Delinin Hatıra Defteri adlı oyunlarımız,geçen haftaki oyunumuzda yaptığım son derece masum Murat Kurum esprisi nedeniyle son derece antidemokratik ve hukuksuz bir biçimde iptal edilmiştir.

Atatürk Kültür Merkezi adını Atatürk'ten alan ve sanatçılara ait bir gösteri alanıdır. AKP kültür merkezi değildir " dedi.

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre oyunları Murat Kurum esprisi yüzünden iptal edilen tiyatrocu Metin Zakoglu sert tepki gösterdi.

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan ünlü tiyatro oyuncusu olayın takipçisi olacağını ve yapılan uygulamanın hukuksuz olduğunu savundu. Zakoğlu "

Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi ve Atatürk Kültür Merkezi ile yaptığımız sözleşme ilgili yönetim tarafından, Ferhan Şensoy'un yazdığı Hayrola Karyola ve benim Gogol'dan uyarlayıp yönettiğim Bir Delinin Hatıra Defteri adlı oyunlarımız,geçen haftaki oyunumuzda yaptığım son derece masum Murat Kurum esprisi nedeniyle son derece antidemokratik ve hukuksuz bir biçimde iptal edilmiştir.

Bu durum benim 30 yıllık sanat değerimi ve seyircime karşı olan sahneye çıkma sorumluluğumu sekteye uğratmış hem günler öncesinden tükenmiş biletlerim ile oraya gelecek olan insanları zor durumda bırakacak bir cezalandırmaya dönüşmüştür.

Eski bir belediye başkanı adayı hakkında mizah yapamayacaksak yaşamayalım daha iyi. Atatürk Kültür Merkezi adını Atatürk'ten alan ve sanatçılara ait bir gösteri alanıdır. AKP kültür merkezi değildir " diyerek tepki gösterdi.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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