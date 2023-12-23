Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'ndan yeni paylaşım

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre ünlü oyuncu Metin Akpınar'ın yıllar sonra ortaya çıkan kızı Duygu Nebioğlu'nun yeni bir paylaşım geldi. Babasına sürekli göndermelerde bulunan Nebioğlu " Bizler umutları kırılmış, umutsuz kalmayan kalmayan çocuklarız. Benimle paylaştıklarınız bana anlattıklarınız sırrımdır. Zamanı geldiğinde herşeyin hesabını soracağız. Sabır " açıklaması kafaları karıştırdı.

ZOR BİR SÜREÇTEYİM

Öte yandan Duygu Nebioğlu kendisinden yardım talebinde bulunan hayvanseverlere seslendi. Nebioğlu" Arkadaşlar ben dernek başkanı değilim. Benim bir arazim yok,kendime ait bir evim yok. Baba evindeyim,internetten tasarım işleri yapıyorum. Bazen tanıdığım dostlarımdan özelden yardım istiyorum. Şuan üzerimde çok hayvanın borcu var. Hayvanların yeri belirsiz,engelleri aşmaya çalışıyoruz. Bazen bende hiç birşeye yetişemiyorum.

Hayvanlara desteği bu şekilde sürdürüyorum. Ama sizlere neler yaptığımı paylaşıyorum ki iyilik hep peşimizde olsun istiyorum. Lütfen bana çok yüklenmeyin. Özel hayatımı gözler önünde yaşamıyorum. Ancak zorlu süreçler içersindeyim" dedi.