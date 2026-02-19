Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, kazandığı tazminatı nasıl kullanacağını anlattı

İki yıl önce Metin Akpınar'ın biyolojik kızı olduğu kesinleşen Duygu Nebioğlu, babalık görevini yerine getirmediği gerekçesiyle açtığı manevi tazminat davasını kazandı. Mahkemenin 6 milyon lira tazminata hükmetmesinin ardından Nebioğlu, karar sonrası planlarını paylaştı.



'ÖNCE ZEKATIMI VERECEĞİM'

"Kazandığım tazminatla önce zekatımı vereceğim" diyen Nebioğlu, babasına güvenmediğini belirterek, "Mal varlığından da hak talep edeceğim" ifadelerini kullandı.

'AYAĞIMI YERDEN KESECEK ARABA ALIRIM'

Kendisine ait bir evi olmadığını söyleyen Nebioğlu, köy hayatı kurma hayalinden bahsederek, "Bir düzen kurabilirsem onu gerçekleştirmek istiyorum. Babamın arabasını kullanıyorum, belki ayağımı yerden kesecek bir araba alırım" dedi.

'TAZMİNATIM BUNUNLA DA SINIRLI KALMAYACAK'

Hayvanlara olan sevgisini de dile getiren Nebioğlu, zor durumda olan hayvanlara destek olmak istediğini belirtti. Öte yandan tazminatın yalnızca 6 milyon lirayla sınırlı olmadığını, mahkemenin faiziyle birlikte karar verdiğini ifade etti.

'MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK'

Nebioğlu, sürecin henüz tamamlanmadığını vurgulayarak, "Para önce avukatlarıma gidecek. Sözleşmemiz gereği onlar bana iletecek. Mücadelemiz bitmedi, devam edecek" sözleriyle hukuki sürecin süreceğini belirtti.