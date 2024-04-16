Üye Girişi
Haberler

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, annesini bulmak için Müge Anlı'dan yardım istedi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Usta oyuncu Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu, verdiği röportajda annesini bulmak için Müge Anlı'ya çağrı yaptı. Nebioğlu'nun çağrısına cevap gecikmedi.

"ANNEMİ ANCAK MÜGE ANLI BULABİLİR"

Sabah'a özel röportaj veren Duygu Nebioğlu, annesinin 6 çocuğu olduğunu, 4 kardeşinde de babalarından dolayı mağdur olduğunu belirtti. Annesine ulaşamadığını belirten Nebioğlu, "Annemi bulmak için Müge Anlı'dan yardım istiyorum. Ancak onun bulabileceğine inanıyorum. Gerekirse onun programına çıkarım. Müge Anlı'yı 15 yaşımdan beri takip ediyorum. Çok güveniyorum ona" ifadelerini kullandı.

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, annesini bulmak için Müge Anlı'dan yardım istedi

ANLI: KAPIMIZ AÇIK

Uzun yıllardır ATV ekranlarında program yaparak kayıp ve cinayet dosyalarını ele alan Müge Anlı, Nebioğlu'nun çağrısına sessiz kalamadı. Instagram hesabından Nebioğlu'na seslenen Anlı, "Herkese kapımız açık, her zaman bekleriz" dedi.

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, annesini bulmak için Müge Anlı'dan yardım istedi

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Haberler.com / Şaziye Ceyhan - Magazin

Duygu Nebioğlu Metin Akpınar Müge Anlı Televizyon Magazin Haberler

500

Yorumlar (2)

Hamit Birkan:

Bu programların küçük bir azınlığa faydası varsa da, toplumun çopu için zarar vermektedir. Devletin Savcılık makamlarına verseydiniz daha iyi olmaz mı. Savcılık bulamaz mı. Kayıt vb onların elinde değil mi.

1
1
yanıtYanıtla
mehmet çelik:

Devletin elinde olmayan tek şey HALKİN bilgisidir. Herşey hal arasında saklı gizli ve bilinir. Halka seslenirsin cevap bulursun

yanıt0
yanıt0
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title