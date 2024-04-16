Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, annesini bulmak için Müge Anlı'dan yardım istedi

Usta oyuncu Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu, verdiği röportajda annesini bulmak için Müge Anlı'ya çağrı yaptı. Nebioğlu'nun çağrısına cevap gecikmedi.

"ANNEMİ ANCAK MÜGE ANLI BULABİLİR"

Sabah'a özel röportaj veren Duygu Nebioğlu, annesinin 6 çocuğu olduğunu, 4 kardeşinde de babalarından dolayı mağdur olduğunu belirtti. Annesine ulaşamadığını belirten Nebioğlu, "Annemi bulmak için Müge Anlı'dan yardım istiyorum. Ancak onun bulabileceğine inanıyorum. Gerekirse onun programına çıkarım. Müge Anlı'yı 15 yaşımdan beri takip ediyorum. Çok güveniyorum ona" ifadelerini kullandı.

ANLI: KAPIMIZ AÇIK

Uzun yıllardır ATV ekranlarında program yaparak kayıp ve cinayet dosyalarını ele alan Müge Anlı, Nebioğlu'nun çağrısına sessiz kalamadı. Instagram hesabından Nebioğlu'na seslenen Anlı, "Herkese kapımız açık, her zaman bekleriz" dedi.