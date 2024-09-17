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Mesele şarkısı ortalığı karıştırdı! Devran İskender, Serkan Kaya'ya sert çıktı: Hakkımı helal etmiyorum

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Lösemi hastalığını yenerek sahnelere dönmeye hazırlanan şarkıcı Devran İskender, Haberler.com'un Haber Bahane programında Serkan Kaya ile yaşadığı sorunları anlattı. Kaya'nın yıllar önce kendisine verdiği "Mesele" şarkısını 1 yıl geçmeden kendisinin okuduğunu söyleyen İskender "Hakkımı helal etmiyorum, kariyerime engel oldu" dedi.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu başarılı şarkıcı Devran İskender oldu. Lösemi hastalığını yendiğinden bahseden şarkıcı, meslektaşı Serkan Kaya ile yaşadığı şarkı krizini de anlattı.

LÖSEMİYİ YENDİ

Halsizlik nedeniyle kan vermeye gittiğinde lösemi olduğunu öğrenen Devran İskender "20'lik dişimi çektirdim ama ağrısı geçmedi. Kolumdan kan aldılar ve 15-20 dakika boyunca durmadı. O hastalığın bir belirtisiymiş. Daha sonra halsizlik başladım. 6 ayda bir kan veren biriydim düzenli giderdim. Halsizlik olunca tekrar kan verdim ve doktor 1 saat sonra arayarak bir tuhaflık olduğunu söyledi. Sonra bir sürü tahlil yapıldı ve lösemi teşhisi konuldu. 7 aydır tedavi görüyorum, hastalığı yendim. Artık kendimi çok iyi hissediyorum" dedi.

Mesele şarkısı ortalığı karıştırdı! Devran İskender, Serkan Kaya'ya sert çıktı: Hakkımı helal etmiyorum

"SERKAN KAYA'YA HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

2009 yılında Serkan Kaya'dan Mesele şarkısını satın alan Devran İskender, adını duyurmaya başladığı anda hiç beklemediği bir olay yaşadı. Şarkının kendisinden hemen sonra Serkan Kaya tarafından okunduğunu söyleyen İskender, sözlerine şöyle devam etti: "Mesele şarkısının söz ve müziği Serkan Keskin'e ait ama 2009 yılında ilk yorumlayan benim. Şarkıyı sonra Ceylan sonra da Serkan Keskin okudu. Ben parasını ödeyerek şarkıyı aldım ama Serkan'ın da okuma hakkı var. Mesele şarkısına çok kişi talip oldu o yüzden benim verdiğim paranın da bir önemi kalmadı. Ben Mesele şarkısını okuyup reklamını yaparak bir yere getirdim, sonra onu getirdiğim yerden alıp başka bir yere taşımış oldular. Ben şarkıyı okuduktan 1 sene sonra onlar okudu. Bu şarkıyla ilgili yüreğimde bir yara var ama üstüne gitmemeye çalışıyorum. Serkan Kaya ile görüşmüyorum, görsem selamımı veririm ama hakkımı helal etmem. Bu şarkıyla önüm açılabilecekken engel oldu. Ben yıllarca bu konuyla ilgili çok mücadele ettim ama artık etmiyorum. Artık başka şarkılarla uğraşıyorum. Bı sektörde ilk çıktığında seni bir tırmalaya çalışıyorlar. Radyolarda ve bazı sahnelerde şarkılarımı engellemeye çalıştılar. Serkan Kaya hastalığımla ilgili de aramadı."

Devran İskender, hastalığı sürecinde Alişan'ın hem hastane hem de trombosit arama sürecinde kendisine çok yardımcı olduğunu söyledi.

Mesele şarkısı ortalığı karıştırdı! Devran İskender, Serkan Kaya'ya sert çıktı: Hakkımı helal etmiyorumSerkan Kaya

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

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