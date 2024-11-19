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Meryem Uzerli, 11 yıl sonra metres rolüyle ekranlara dönüyor

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Bir döneme damga vuran ve izlenme rekorları kıran Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan karakteri ile adından söz ettiren Meryem Uzerli, uzun bir aradan sonra 'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' dizisiyle ekranlara geri döndü.

Sezonun en iddialı yapımları arasında gösterilen ve kadrosunda Vahide Perçin, Fırat Tanış, Devrim Yakut ve Cem Yiğit Üzümoğlu gibi sevilen isimlerin yer aldığı 'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' için geri sayım başladı.

Meryem Uzerli, 11 yıl sonra metres rolüyle ekranlara dönüyor

MERYEM UZERLİ METRES ROLÜYLE DÖNÜYOR

Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Hürrem Sultan karakteriyle hafızalarımıza kazınan ünlü oyuncu Meryem Uzerli, Şakir Paşa Ailesi'yle yeniden ekranlara döndü. Dizinin tanıtımında görünen Uzerli'yi görenler şaşkınlık yaşadı. Metres rolüyle karşımıza çıkan Uzerli'ye sosyal medyada yorum yağdı.

Meryem Uzerli, 11 yıl sonra metres rolüyle ekranlara dönüyor
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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