Merve Yavuz'un "Bakmam Gözyaşına" Single'ı Yayında
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Karadeniz müziğinin sevilen ismi Merve Yavuz, "Bakmam Gözyaşına" adlı yepyeni single çalışmasını Grand Müzik etiketiyle müzik severlerin beğenisine sundu.
Karadeniz müziğinin sevilen ismi Merve Yavuz, "Bakmam Gözyaşına" adlı yeni single'nı müzikseverlerle buluşturdu.
Yapımcılığını Hayrettin Güneş'in üstlendiği, söz ve müziği Fatih Söylemez'e ait olan şarkının düzenlemesi Özkan Meydan ve Alican Özbuğutu yaptı.
Klibin yönetmenliğini ise Emrah Özbilen üstlendi. Geçtiğimiz günlerde kliplendirilen şarkı, tüm dijital platformlarda yayına girdi.
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