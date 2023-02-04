Merve Boluğur Murat Dalkılıç Sorusuna Bakın Ne Cevap Verdi! Barıştıkları Konuşuluyordu

Merve Boluğur'un eski eşi Murat Dalkılıç ile barıştıkları iddia edilmişti. Boluğur, ilk kez eski eşi hakkında konuştu. Ünlü oyuncu bakın ne dedi…

Merve Boluğur, geçtiğimiz akşam Bebek Lucca'dan çıkarken görüntülendi. Basın mensuplarının "Murat Dalkılıç ile barıştığınız haberleri çıktı. Neler söylemek istersiniz?" sorusuna "Ben iş konuşmak istiyorum. Birazcık iş sorun. Öyle konuşalım." dedi.

OYUNCULUĞA DÖNÜYOR

Yeni projelerinden bahseden Merve Boluğur "Yeni bir sinema filmim olacak. Şimdi sürpriz vermek istemiyorum. Yeni bir şarkı gelmeyecek. Önceliğim sinema filmi olacak. Reklamlarım gayet iyi gidiyor. Sosyal medya fenomenliğim iyi gidiyor. Bir de televizyon programına program yapmak istiyorum." dedi.

"ARKADAŞLAR BENİ GAZA GETİRDİ"

Mabel Matiz ve Mert Demir'in 'Antidepresan' şarkısını seslendirmesi ve diğer sanatçı ve oyuncuların seslendirmesi hakkında da konuşan Boluğur "Tabii ki icra eden kişi en iyi söyleyen kişidir. Bestesi çok iyi şarkının. Beni ve Türkiye'yi vurdu adeta şarkı. Her açıdan iyi bir iş bence. Herkese hitap ediyor. Ben yaşanmışlıklarımı anlatan bir şarkı yazdım ama önceliğim sinema. Oyunculuğu özlemişim. Arkadaşlarım da gaza getirdi beni." diye konuştu.

"HAYATIMDA BİRİ OLSA SÖYLERİM"

Eski eşi Murat Dalkıç'ın evinin çevresinde görülmesi ve barışmaları üzerine çıkan haberler ile ilgili "Benim başka bir kumralım var." yorumunda bulunmuştu.

"Hayatınızda başka biri mi var?" sorusuna ise Boluğur "Ben öyle kaçan biri değilim. Hayatımda biri olsa zaten lanse eden biriyim." dedi.