Merve Boluğur ile Murat Dalkılıç barıştı mı? İddialara yanıt geldi

Merve Boluğur, eski eşi Murat Dalkılıç ile barıştığı iddialarına X hesabından yanıt verdi.

2015 yılında evlenen Murat Dalkılıç ile Merve Boluğur, 2017 yılında boşanmıştı. Bir süredir ünlü çiftin yeniden görüşmeye başladığı iddia edildi.

"FİLM FALAN HAK GETİRE"

Merve Boluğur, sosyal medya hesabında "Son zamanlarda sadece hikayelere sardım, film falan hak getire..." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Merve Boluğur'un olduğu iddia edilen bir X hesabı, "Eskiden, yeni olmaz" notuyla paylaşım yaptı.

"BEN MUTLU BİR YUVAM OLSUN İSTEDİM"

Öte yandan geçtiğimiz yıl Merve Boluğur "Ben mutlu bir yuvam olsun istedim... Çok acıklı konuştum ama... Hep bir erkek çocuğum olsun istedim" demişti.

Boluğur'un açıklamalarından sonra sosyal medyada eski eşi Murat Dalkılıç'a yüklenilince Dalkılıç konuyla ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı:

"FİLM BİTELİ ÇOK OLDU"

"Günlerdir DM kutuma gelen sevgi dolu mesajlarınız beni derinden etkiliyor. Ben de son zamanlarda sağlık sorunları yaşıyorum o yüzden konuyla pek ilgilenemedim. Herhalde artık bir şeyler söylemek lazım. Bana gönderdiğiniz video güzel bir edit. Orada hedef gösterilen kişi maalesef ben değilim. Eski karım ne benimle beraberken ne de evliyken çocuk sahibi olmak istemiyordu. Dolayısıyla benden bahsetmiyor. Muhtemelen benden sonraki bir şeyden bahsediyor. Biraz üzüleceksiniz ama... Bir bunları konuşmak için üstünden çok fazla zaman geçmedi mi? Ben hatırlamıyorum siz hatırlıyorsunuz. Hepiniz mutlu bir son bekliyorsunuz ama film biteli çok oldu."