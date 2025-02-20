Son kabine kulisi: Gözler o gece Resmi Gazete'de olacak, en az 3 bakan değişiyor

Gözler o gece Resmi Gazete'de olacak, en az 3 bakan değişiyor
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın ifadesi ortaya çıktı: Aylık gelirim 1 milyon lira

İfadesi ortaya çıktı! İşte TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın aylık geliri
Bu provaydı, İstanbul'a tipi şeklinde kar yağacak! İşte saat saat hava raporu

Bu provaydı, İstanbul'a daha kuvvetlisi geliyor
BİM'den 1,3 milyar TL'lik rekor cezaya itiraz: Hakkaniyetsizdir

1,3 milyar liralık rekor ceza sonrası BİM'den ilk açıklama

Merve Boluğur ile Murat Dalkılıç barıştı mı? İddialara yanıt geldi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü çift Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç'ın yeniden bir araya geldiği iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Merve Boluğur, iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Merve Boluğur, eski eşi Murat Dalkılıç ile barıştığı iddialarına X hesabından yanıt verdi.

2015 yılında evlenen Murat Dalkılıç ile Merve Boluğur, 2017 yılında boşanmıştı. Bir süredir ünlü çiftin yeniden görüşmeye başladığı iddia edildi.

"FİLM FALAN HAK GETİRE"

Merve Boluğur, sosyal medya hesabında "Son zamanlarda sadece hikayelere sardım, film falan hak getire..." ifadelerini kullandı.

Merve Boluğur ile Murat Dalkılıç barıştı mı? İddialara yanıt geldi

Öte yandan Merve Boluğur'un olduğu iddia edilen bir X hesabı, "Eskiden, yeni olmaz" notuyla paylaşım yaptı.

"BEN MUTLU BİR YUVAM OLSUN İSTEDİM"

Öte yandan geçtiğimiz yıl Merve Boluğur "Ben mutlu bir yuvam olsun istedim... Çok acıklı konuştum ama... Hep bir erkek çocuğum olsun istedim" demişti.

Boluğur'un açıklamalarından sonra sosyal medyada eski eşi Murat Dalkılıç'a yüklenilince Dalkılıç konuyla ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı:

"FİLM BİTELİ ÇOK OLDU"

"Günlerdir DM kutuma gelen sevgi dolu mesajlarınız beni derinden etkiliyor. Ben de son zamanlarda sağlık sorunları yaşıyorum o yüzden konuyla pek ilgilenemedim. Herhalde artık bir şeyler söylemek lazım. Bana gönderdiğiniz video güzel bir edit. Orada hedef gösterilen kişi maalesef ben değilim. Eski karım ne benimle beraberken ne de evliyken çocuk sahibi olmak istemiyordu. Dolayısıyla benden bahsetmiyor. Muhtemelen benden sonraki bir şeyden bahsediyor. Biraz üzüleceksiniz ama... Bir bunları konuşmak için üstünden çok fazla zaman geçmedi mi? Ben hatırlamıyorum siz hatırlıyorsunuz. Hepiniz mutlu bir son bekliyorsunuz ama film biteli çok oldu."

Merve Boluğur ile Murat Dalkılıç barıştı mı? İddialara yanıt geldi

Merve Boluğur ile Murat Dalkılıç barıştı mı? İddialara yanıt geldi
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
img

TFF'nin yabancı hakem kararı için olay yaratacak sözler
img

Altın için bugün yeni senaryo başladı
img

Bu provaydı, İstanbul'a daha kuvvetlisi geliyor
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

Arkadaş millet ayrılalı kaç yıl geçmiş bir birlerini anmıyolar basın zorla barıştıracak

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'2030'da dünya nüfusunun yüzde 60'ı bu sorunu yaşayacak'

"2030'da dünya nüfusunun yüzde 60'ı bu sorunu yaşayacak"
Karlı havada motokuryeyi şoke eden istek

Karlı havada motokuryeyi şoke eden istek
Herkes bunu konuşuyordu: Galatasaray'ın RAMS Park'ın zeminini neden örtmediği ortaya çıktı

Yoğun kara rağmen zeminin üstünün neden örtülmediği ortaya çıktı
Hamas'tan serbest bıraktığı İsrailli esiri şaşkına çeviren hediye

Hamas'tan serbest bıraktığı İsrailli esiri şaşkına çeviren hediye
Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
Depremde evi yıkılınca 2 yıldır mağarada yaşayan adam: Herkesten uzakta ve çok huzurluyum

Mağarada yaşayan adam: Yatağıma giren yılanlar dua ettiğimde gidiyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.