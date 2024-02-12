Merve Boluğur, bir mekanda dudak dudağa yakalandı

Merve Boluğur, Eser Yenenler'in "Linç" adlı YouTube programında söylediği sözlerle dikkat çekti. "Geyşa olmayı seviyorum, bıraksan ayağını bile yıkarım" açıklamasıyla yine gündem olmuştu.

"İkinci kere denedim gene olmadı ama üçüncüyü de yapacağım, çocuk istiyorum" diyen Merve Boluğur şimdi de bir mekanda dudak dudağa yakalandı.

Muhabironline'ın haberine göre; Merve Boluğur bir mekanda gizemli bir erkekle dudak dudağa, sarmaş dolaş görüntülendi. Mekandan el ele çıkan taze çift, taksiye binip evlerinin yolunu tuttu.