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Mert Ramazan Demir askere gidiyor: Yeri ve tarihi netleşti

Mert Ramazan Demir askere gidiyor: Yeri ve tarihi netleşti
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Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Yalı Çapkını dizisinde "Ferit" karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir, dizinin final yapmasıyla birlikte askere gideceğini açıklamıştı. Şimdi ise Demir'in askerlik görevini yapmak için Hatay'ın İskenderun ilçesine gideceği belli oldu. Demir, 3 Nisan'da birliğine teslim olacak.

Ekranların sevilen yüzlerinden Mert Ramazan Demir, 'Yalı Çapkını' dizisiyle büyük bir çıkış yakalamış ve kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Dizinin final yapmasıyla birlikte, Demir'in bir süredir planladığı askerlik süreci de netlik kazandı. Genç oyuncunun, vatani görevini bedelli askerlik kapsamında Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapacağı öğrenildi.

'FERİT' KARAKTERİNE SON KEZ HAYAT VERDİ

Demir, dizide canlandırdığı 'Ferit Korhan' karakteriyle izleyicinin büyük beğenisini kazanmış, enerjisi ve oyunculuk performansıyla adından sıkça söz ettirmişti. Ancak her hikâyenin bir sonu olduğu gibi, 'Yalı Çapkını' da ekran macerasını tamamladı. Final kararı sonrası gözler, başarılı oyuncunun kariyerindeki yeni adımlara çevrilirken, ilk durağının askerlik olacağı ortaya çıktı.

3 NİSAN'DA BİRLİĞİNE TESLİM OLACAK

    Dizinin final çekimlerinin ardından set ekibiyle vedalaşan Mert Ramazan Demir, çalışma arkadaşlarına anlamlı hediyeler vererek veda etti. TV8'de yayımlanan Gel Konuşalım programında konuşulan iddialara göre, oyuncu 3 Nisan'da Hatay İskenderun'da bulunan birliğine teslim olacak.

    Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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    Yorumlar (1)

    Haber YorumlarıSerdar Noyan:

    Arkadaşım bunun neresi haber ya yok adam askere gidiyormuş ya giderse gitsin bize ne hayret bir şey ya

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