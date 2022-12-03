Mert Aydın'dan 53 gün evli kaldığı Merve Boluğur'a sert sözler: Gereksiz insan

Merve Boluğur ile 53 günlük evliliğini tek celsede bitiren DJ Mert Aydın, katıldığı bir davette eski eşiyle ilgili sorulara verdiği cevapla şaşkına çevirdi. Kısa sürede evlilik kararı aldığı Boluğur'la ilgili konuşmak istemeyen Aydın, "Gereksiz insan, konuşmaya hiç gerek yok. Unutmaya çalışıyorum" dedi.

Oyunculuktan şarkıcılığa geçiş yapan Merve Boluğur, 2 Ekim'de DJ Mert Aydın ile görkemli bir törenle nikah masasına oturdu. Evliliklerini göz önünde yaşayan ve sık sık paylaşım yapan ikili, nikahtan günler sonra boşanma kararı aldı. İkili, 23 Kasım'da 53 günlük evliliklerini tek celsede bitirdi. Önceki gün bir davette görüntülenen Mert Aydın, eski eşiyle ilgili dikkat çeken bir çıkışta bulundu.

"GEREKSİZ İNSAN, KONUŞMAYA GEREK YOK"

Habertürk'te yer alan habere göre, katıldığı davette basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Aydın, "Boşandıktan sonra ilk kez bir etkinliğe katılıp, çok sevdiğim işimi yaptım. Bana ne soracağınızı biliyorum. Gereksiz insan, konuşmaya hiç gerek yok. Unutmaya çalışıyorum" diyerek eski eşine gönderme yaptı.

53 GÜNLÜK EVLİLİK TEK CELSEDE BİTTİ

Merve Boluğur ve Mert Aydın, 23 Kasım'da Beykoz Adliyesi'nde görülen duruşmada tek celsede boşandı. Adliyeden babasıyla çıkan Boluğur, soruları yanıtsız bırakırken Mert Aydın, "Olmadı yürütemedik" şeklinde konuştu. Boşanmanın ardından ikili hakkında bazı iddialar ortaya atıldı. Boluğur'un nikahtan sonra eşine "Bana kimse kural koyamaz. Sıkıntıya gelemem" dediği ve ikilinin tartıştığı iddia edildi. Düğünden sonra ameliyat olan Aydın'ın eşinden istediği desteği görememesi de evliliklerinde krize neden oldu.

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