Merhum Hüseyin Altın&#039;ın Kızı Hilal Altın&#039;dan İlk Single Çalışması - Haberler

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Merhum Hüseyin Altın'ın Kızı Hilal Altın'dan İlk Single Çalışması

Snob Magazin - Magazin
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Merhum Hüseyin Altın'ın Kızı Hilal Altın'dan İlk Single Çalışması

Müzik sektörünün yeni seslerinden olan Hilal Altın, ilk tekli çalışması "Sevmesini Bileceksin" isimli şarkısıyla müzikseverlere "Merhaba" dedi.

Genç şarkıcının seslendirdiği, yönetmenliğini Buğra Karaçamın çektiği, sözleri Hülya Kaya, müziği Mehmet Aslan ve aranjesi Ercan Bal'a ait olan "Sevmesini bileceksin" isimli cover eser, yepyeni aranjmanıyla Silvana müzik etiketiyle tüm digital platformlardaki yerini aldı.

Arabesk dünyasında 1980'li yıllara damgasını vuran rahmetli, usta sanatçı Hüseyin Altın'ın 1988 yılında seslendirdiği bu şarkı, aynı zamanda Hilal Altın'ın doğum yılı olması nedeniyle ilginç bi tesadüfü de yanında taşıyor.

Şarkıdaki ses rengi ve başarılı yorumuyla dikkat çeken Hilal Altın, babasının izinden yürüyeceğini belirterek "Babam halen şarkıları ile yaşıyor. Ben de kendisinden aldığım feyz ile slogan olacağına inandığım "Sevmesini bileceksin" şarkısıyla müzik dünyasına seslendim. Çok büyük bir heyecanla ve titizlikle güzel bir işe ekipçe imza attık. Bir ilki yaşıyorum. Çok mutluyum" dedi.

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