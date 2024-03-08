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Meral Akşener, Hakan Peker'in konserine katılacak

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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinden aday olan ünlü popçu Hakan Peker'in Safranbolu'da vereceği konserine katılacak.

Kendisinin de sahne alacağı konsere tüm herkesi davet eden Peker "Bu büyük konsere İyi Parti Genel Başkanımız Meral Akşener teşrif edeceklerdir. Bekliyoruz " dedi.

DurakMedya'da yer alan habere göre İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinden aday olan ünlü popçu Hakan Peker'in konserine katılacak.

9 Mart'ta Safranbolu'da sanatçı arkadaşları ile konser verecek olan Hakan Peker programlarına İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de katılacağını duyurdu. Peker " Bu büyük konsere İyi Parti Genel Başkanımız Meral Akşener teşrif edeceklerdir. Bekliyoruz" dedi.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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