Meral Akşener, Hakan Peker'in konserine katılacak

Kendisinin de sahne alacağı konsere tüm herkesi davet eden Peker "Bu büyük konsere İyi Parti Genel Başkanımız Meral Akşener teşrif edeceklerdir. Bekliyoruz " dedi.

DurakMedya'da yer alan habere göre İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinden aday olan ünlü popçu Hakan Peker'in konserine katılacak.

9 Mart'ta Safranbolu'da sanatçı arkadaşları ile konser verecek olan Hakan Peker programlarına İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de katılacağını duyurdu. Peker " Bu büyük konsere İyi Parti Genel Başkanımız Meral Akşener teşrif edeceklerdir. Bekliyoruz" dedi.