Merakla beklenen Karadeniz dizisinden kötü haber! Bulutların Üstünde, eylüle ertelendi

Merakla beklenen Karadeniz dizisi "Bulutların Üstünde", eylül ayına ertelendi.

Soner Caner'in yöneteceği Karadeniz dizisinin Kanal D için hazırlanıyordu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ercan Kesal, Uraz Kaygılaroğlu, Erkan Kolçak Köstendil, Ayça Ayçin Turan, Özge Özacar gibi ünlü isimlerin adının geçtiği dizi gelecek sezona kaldı.

O DİZİLER DE ERTELENDİ

Bu sezon Gold Film'in "Çiçekler Açar", Tims&B'nin "Yasak Aşk", Ay Yapım'ın "İşgal Günlerinde Aşk", OGM Pictures ile FARO imzalı "Halef", Most Yapım'ın kod adı "Halef",O3 Medya'nın "Dönüş", OGM Pictures'ın "Fikriye" ve Mia Yapım'ın "Dava" adlı diziler de eylül sezonuna ertelenmişti.