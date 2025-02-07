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Merakla beklenen Karadeniz dizisinden kötü haber! Bulutların Üstünde, eylüle ertelendi

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Kanal D'nin BKM imzalı Karadeniz dizisi 'Bulutların Üstünde', eylül ayına ertelendi. Soner Caner'in yöneteceği dizide, Ercan Kesal, Uraz Kaygılaroğlu, Erkan Kolçak Köstendil, Ayça Ayçin Turan, Özge Özacar gibi ünlü isimlerin yer alması bekleniyor.

Merakla beklenen Karadeniz dizisi "Bulutların Üstünde", eylül ayına ertelendi.

Soner Caner'in yöneteceği Karadeniz dizisinin Kanal D için hazırlanıyordu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ercan Kesal, Uraz Kaygılaroğlu, Erkan Kolçak Köstendil, Ayça Ayçin Turan, Özge Özacar gibi ünlü isimlerin adının geçtiği dizi gelecek sezona kaldı.

O DİZİLER DE ERTELENDİ

Bu sezon Gold Film'in "Çiçekler Açar", Tims&B'nin "Yasak Aşk", Ay Yapım'ın "İşgal Günlerinde Aşk", OGM Pictures ile FARO imzalı "Halef", Most Yapım'ın kod adı "Halef",O3 Medya'nın "Dönüş", OGM Pictures'ın "Fikriye" ve Mia Yapım'ın "Dava" adlı diziler de eylül sezonuna ertelenmişti.

Merakla beklenen Karadeniz dizisinden kötü haber! Bulutların Üstünde, eylüle ertelendi
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSevmek Zamanı:

Hep aynı isimler film çekiyor. Gına geldi artık, televizyonu açmıyorum bile bunların yüzünden. Memlekette hiç görmediğimiz adam mı kalmadı oyunculuk yapacak?

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

En güzel karadeniz dizisi sen anlat Karadeniz di benzeri olmadı o dizinin yerini alamadı başka Karadeniz dizisi ama komedi Karadeniz olarak kuzey yıldızı da iyidi sonra çıkanlar berbat

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