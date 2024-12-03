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Melisa Döngel ödül gecesine dekoltesiyle damga vurdu

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Oyunculuğu kadar özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Melisa Döngel, katıldığı ödül törenine kıyafetiyle damga vurdu. Dekoltesiyle adından söz ettiren Döngel'in tarzına çok sayıda yorum yapıldı.

Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de konuşulan Melisa Döngel, Bandırmaspor'da forma giyen futbolcu Kerem Atakan Kesgin ile yeni aşka yelken açmış ve bir süre önce sevgilisiyle görüntülenmişti.

Gündemden düşmeyen Döngel, GQ Men of the Year ödül törenine yalnız katıldı. Gecede aşk sorularını geçiştiren Döngel'in tarzına ise sosyal medyada çok sayıda yorum yapıldı.

Melisa Döngel ödül gecesine dekoltesiyle damga vurdu

Montunu çıkarınca deri siyah elbise ve eldivenleriyle dikkat çeken Döngel'in dekoltesi de gözlerden kaçmadı. Melisa Döngel, Yasemin Yılmaz'ın tasarladığı kombiniyle ödül töreninde boy gösterirken yorumlar da gecikmedi.

"BU BAŞKA BİR ŞEY"

Döngel'in dekoltesini görenler "Dekolte denilen şey estetik görünür. Bu ise başka bir şey", "Güzel kadınlar neden kendilerine bunu yapıyor?", "Çok kötü görünüyor", "Farklı olmak için bu kadar çaba sarf etmeye gerek var mı?" yorumlarında bulundu.

Melisa Döngel ödül gecesine dekoltesiyle damga vurdu
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıASar Gnc:

güzel degisik olayim derken soytariya benzemek. akil fakiri

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