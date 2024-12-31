Melis Sezen oryantal dansıyla çok konuşuldu
Attığı her adım gündem olan ünlü oyuncu Melis Sezen, paylaşımıyla yine dikkatleri üzerine çekti. Rol aldığı dizinin setinde yaptığı oryantal dans şovunu sosyal medyada paylaşan Sezen'e çok sayıda yorum ve beğeni yağdı.
"Sadakatsiz" dizisinde hayat verdiği "Derin" karakteri ile ünlenen ve attığı her adım yakından takip edilen Melis Sezen, bu kez yaptığı oryantal dansla gündemde.
SEZEN'DEN ORYANTAL DANS ŞOVU
Melis Sezen rol aldığı dizinin setinde çektiği oryantal dans videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Kıvrak dansıyla dikkat çeken oyuncunun paylaşımı binlerce yorum ve beğeni aldı. Sezen, daha önce de yaptığı Latin dansıyla çok konuşulmuştu.