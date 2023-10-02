Melek Mosso Nikah Tarihini Açıkladı

Nişanlısı Serkan Sağdıç ile evlilik hazırlığı yapan Melek Mosso, geçtiğimiz gün sahnesinde düğün tarihini açıkladı.

SnobMagazin'in haberine göre; Mosso, "Nikahımız 11 Ekim'de Mersin'de gerçekleşecek. Sade, butik bir nikah planlıyordum ama işin içerisine girince öyle olunmadığını anladım" ifadelerini kullandı.