Melek Mosso Nikah Tarihini Açıkladı
Nişanlısı Serkan Sağdıç ile evlilik hazırlığı yapan Melek Mosso, düğün tarihini açıkladı. Nikahları 11 Ekim'de Mersin'de gerçekleşecek.
Nişanlısı Serkan Sağdıç ile evlilik hazırlığı yapan Melek Mosso, geçtiğimiz gün sahnesinde düğün tarihini açıkladı.
SnobMagazin'in haberine göre; Mosso, "Nikahımız 11 Ekim'de Mersin'de gerçekleşecek. Sade, butik bir nikah planlıyordum ama işin içerisine girince öyle olunmadığını anladım" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Magazinkolik / Magazin