Melek Mosso, model sevgilisi Serkan Sağdıç ile nişanlandı

Denizlili ünlü şarkıcı Melek Mosso, model sevgilisi Serkan Sağdıç ile aile arasında düzenlenen törenle nişanlandı. Mosso, nişan ve kına gecesinden fotoğraf ve video paylaştı.

Denizlili ünlü şarkıcı Melek Mosso, model sevgilisi Serkan Sağdıç ile aile arasında düzenlenen törenle nişanlandı.

Melek Mosso olarak bilinen Denizlili ünlü şarkıcı Melek Davarcı, 2 yılı aşkın süredir birlikte olduğu model Serkan Sağdıç ile aile arasında düzenlenen törenle nişanlandı. Mosso, düzenlenen hem nişan hem de kına gecesinden fotoğraf ve testi kırma videolarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. - DENİZLİ