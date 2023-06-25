Melek Mosso'dan kendisine sarılmak isteyen başkana imalı yanıt

Tekirdağ'da Uluslararası Kiraz Festivali'nde Melek Mosso'ya konser verdirdiği için eleştirilen Süleymanpaşa Belediye Başkanı'ın görevinden istifa etmesinin ardından Mosso, bu kez de Muratlı ilçesinde düzenlenen Hıdırellez Şenlikleri'nde sahne aldı. Başkan Nabi Tepe'nin çiçeği vermesinin ardından, "Sarılalım mı?" demesi üzerine Mosso "Sarılalım, sonra sıkıntı olmasın" karşılığını verdi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa Belediyesi, bu yıl 57'ncisi düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivalinde şarkıcı Melek Mosso'ya konser verdirdi. AK Parti seçmenine yönelik tutumu nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Mosso'ya konser verdirdiği için eleştirilen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, görevinden istifa etti.

Cüneyt Yüksel ve Melek Mosso

YİNE AYNI İLDE SAHNE ALDI

Bu olayın yankıları sürerken ünlü şarkıcı bu kez Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Muratlı Belediyesi tarafından düzenlenen Hıdırellez Şenlikleri'nde sahne aldı. Konser sırasında Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe, Mosso'ya çiçek takdim etti.

İMALI BİR CEVAP VERDİ

Çiçek takdimi sırasında Başkan Tepe, Mosso'ya sarılmak istedi. Bu davranışa karşılık imalı bir cevap veren Mosso "Sarılalım, sonra sıkıntı olmasın" dedi. İkili sarıldıktan sonra Mosso şarkılarına devam etti.