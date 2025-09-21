Melek Mosso'dan Kadına Şiddet Mesajı: 'Dışlayın ve Aşağılama'

ZONGULDAK'ta konser veren Melek Mosso, hayranlarından kadına şiddet uygulayanları dışlamasını isteyerek, "Kadına Şiddet uygulayan arkadaşlarınızı dışlayın, aşağılayın. Onları aranızda tutmayın" dedi.

Ereğli ilçesinde dün bir eğlence mekanında Melek Mosso konser verdi. Konserde şarkılarını seslendiren Melek Mosso'ya hayranları büyük ilgi gösterdi. Konserde hayranlarına seslenen Mosso, erkeklerden, kadına şiddet uygulayanları dışlamasını isteyerek, "Bu akşam beyefendilere seslenmek istiyorum bu konuyla ilgili. Kadınlarla ilgili konuşmayacağım. Biz kadınlar doğduğumuz günden beri aynı savaşı veriyoruz. Hangimiz aynı şeyi yaşamadık ki? Biliyorsunuz, taciz, ne bileyim ittirme, o, bu, mobbing biz kadınlar olarak hep bunlara zaten maruz kalıyoruz. Ama bizi burada koruyacak tek bir cinsimiz var, beyler. Erkekler, lütfen 'broculuktan' vazgeçelim. Kardeşçilikten, abicilikten, akrabacılıktan vazgeçelim. Kadına şiddet uygulayan arkadaşlarınızı dışlayın, aşağılayın. Onları aranızda tutmayın. Çünkü onlar, yarın kızınıza, çocuğunuza, annenize, teyzenize ya da herhangi bir kadına karşı bu başkaldırışı yaptığında belki sizin de başınıza gelebilir. O yüzden beyler, bizim yapacak hiçbir şeyimiz yok. Sizler bizim yanımızda olursanız, biz taş gibi yürüyoruz zaten. Siz de yanımızda yürüyün yeter. Böyle birilerine göz yuman varsa aramızda da hakkımı helal etmiyorum bu arada" dedi.