Haberler

Edirne'de 665'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali'nde Melek Mosso sahne aldı

Edirne'de 665'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali'nde Melek Mosso sahne aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'de düzenlenen 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali kapsamında şarkıcı Melek Mosso, Sarayiçi Er Meydanı'nda konser verdi. Sanatçı, sevilen şarkılarını seslendirerek hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

EDİRNE (İHA)- Edirne'de bu yıl 665'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali kapsamında kente gelen Melek Mosso, Sarayiçi Er Meydanı'nda kurulan platformda konser verdi.

Sevilen şarkılarını müzikseverlerle buluşturan Melek Mosso, büyük beğeni topladı. Keyifli anların yaşandığı konserde vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Melek Mosso ve orkestrası; seslendirdikleri şarkılar ve sahne performanslarıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Malatya'da orman yangını: Saatlerdir müdahale ediliyor

Bir ilimizin ciğerleri yanıyor! Saatlerdir söndürülemedi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ringe çıkmadan tarih yazdı: Milli sporcu Kadir Yıldırım maç yapmadan 32. kez şampiyon oldu

Milli sporcumuz tek bir yumruk bile atmadan zirveye çıktı!
İstanbul-Çanakkale arası Kınalı-Malkara Otoyolu ile 2 saate düşecek

Dev projede sona doğru: İki şehrin arası sadece 2 saate düşecek
Dünya Kupası'nda ilk çeyrek finalist Fas

Bu adamların şakası yok! Önüne geleni devirip çeyrek finale kaldılar
CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker partisinden istifa etti

CHP'li vekil partisinden istifa etti
Bakan Şimşek hemen imzaladı! Milyonlarca kişinin maaşı arttı

Bakan Şimşek önüne gelir gelmez imzaladı! Milyonlarca kişiyi etkiliyor
İran'ın eski lideri Hamaney'e veda! İşte on binlerce kişinin katıldığı törenden görüntüler

Görüntüler inanılmaz! Ülke tarihinde böyle veda görülmedi
ABD'de korku filmi gibi olay: 16 kardeşi 13 metrekarelik odada yıllarca hapsettiler

Bunu yapanlar aileleri! 16 kardeşi küçücük odada yıllarca hapsettiler