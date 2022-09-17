Mehmet Dinçerler'in Hadise'ye düğünde taktığı altınların listesi ortaya çıktı

Mehmet Dinçerler'in boşanma kararı sonrası Hadise'ye aldığı 3 milyon TL'lik yüzüğü ve düğünde takılan altınları geri istediği iddiası sosyal medyanın gündemine oturdu. Dinçerler'in düğünde Hadise'ye 75 bin dolarlık bilezik, 10 tane 5'i 1 yerde, pırlanta kolye, toplam değeri 250 bin TL olan bilezik taktığı ortaya çıktı.

30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda aile arasında yapılan bir nikah töreniyle evlenen Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftinin mutluluğu kısa sürdü. Dinçerler'den psikolojik baskı gördüğünü söyleyen Hadise, avukatı aracılığıyla boşanma davası açtı.

SANAT HAYATINI KISITLAMAYA ÇALIŞTI

Mahkemeye sunulan dilekçede, Hadise Açıkgöz ile Mehmet Dinçerler'in 30 Nisan 2022'de evlendikleri belirtilerek Dinçerler'in evlendikten kısa bir süre sonra, Hadise'nin sanat hayatını kısıtlamaya yönelik tutum ve davranışlarda bulunmaya başladığı anlatıldı.

DÜĞÜNDE TAKILAN ALTINLARI GERİ Mİ İSTEDİ?

Boşanma kararının ardından Mehmet Dinçerler'in Hadise'ye evlilik teklifi ettiği 3 milyon TL'lik yüzüğü ve düğünde takılan altınları geri istediği ileri sürüldü. Konu hakkında açıklama yapan Dinçerler, iddiaları kesin bir dille yalanlayarak "Şahsıma yapılan yakıştırmalar haksızlık. İlişkimiz süresince Hadise'nin sanat hayatını en çok destekleyen kişi bendim. Konserlerini ailemle birlikte en önden gururla izledim. O yüzden ortaya atılan iddialar beni şaşırttı. Evliliğimizi sonlandırma kararı ortak görüşümüzdür. Hadise'den hiçbir talebim olmamıştır. Kendi dünyama dönmek adına herkesten saygı rica ediyorum" dedi.

10 TANE 5'İ BİR YERDE, 250 BİN TL'LİK BİLEZİK

İddialarının ardından Dinçerler'in Hadise'ye düğünde taktığı takılar merak konusu oldu. 2. Sayfa programının haberine göre; aile arasında gerçekleşen törende Hadise'ye dünyaca ünlü bir markanın 75 bin dolarlık bileziği, 10 tane 5'i 1 yerde, pırlanta kolye, toplam değeri 250 bin TL olan bilezikler takıldı.

MEHMET DİNÇERLER EVDEN AYRILDI

Hadise ve Mehmet Dinçerler nikahın ardından İbrahim Çelikkol'un kirası 50 bin TL olan Riva'daki evinde yaşamaya başlamıştı. Ayrılık kararı sonrası Mehmet Dinçerler evi terk etti. Eşyaların tümünü değiştiremeye hazırlanan Hadise, kira sözleşmesini kendi üstüne aldıktan sonra aynı evde yaşamaya devam edecek.