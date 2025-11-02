Haberler

Mehmet Çevik'ten Unutulmaz Konser Performansı

Mehmet Çevik'ten Unutulmaz Konser Performansı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın sevilen sanatçısı Mehmet Çevik, önceki akşam verdiği konserde dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı. Enerjisi ve güçlü sesiyle sahneye damga vuran Çevik, Cadılar Bayramı esprileriyle de geceye keyif kattı.

Bursa'nın sevilen sanatçısı Mehmet Çevik, önceki akşam verdiği konserle sahneyi adeta yıktı geçti. Enerjisi, güçlü sesi ve samimi tavırlarıyla dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşatan Çevik, performansıyla büyük alkış aldı.

Cadılar Bayramı kutlamalarına gönderme yapan sanatçı, sahnede yaptığı espriyle hem güldürdü hem alkış topladı. "Benim sahnemde cadılara yer yok, ben melek gibi seyircilerimle eğleniyorum" diyen Çevik, salonu kahkahaya boğdu.

Sahne kıyafetiyle de dikkat çeken başarılı şarkıcı, gece boyunca Serdar Ortaç ve Aslı Hünel repertuvarından sevilen eserleri seslendirerek dinleyicilerine müzik ziyafeti sundu. Her performansında izleyicileri coşturan Çevik, sahnede adeta fırtına gibi esti.

Bursalı müzikseverler, sanatçının hem duygusal hem de hareketli parçalarla dolu repertuvarına eşlik ederek doyasıya eğlendi. Konser sonunda uzun süre alkışlanan Mehmet Çevik, sevenlerine teşekkür ederek "Sizlerle birlikte sahne almak benim için büyük mutluluk. Hep böyle melek gibi kalın" sözleriyle geceyi noktaladı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Trump bir ülkeyi daha gözüne kestirdi: Savaş bakanlığımıza harekata hazırlanma talimatı verdim

Bir ülkeyi daha gözüne kestirdi! Orduya "Hazır olun" talimatı
Fotoğrafları ortaya çıkmıştı! Soylu, Fatih Özer iddialarına ateş püskürdü

Soylu, Fatih Özer'in ölümü sonrası ortaya atılan iddiaya ateş püskürdü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böyle şaka olmaz gerçekten! Doktorun aklını aldı

Böyle şaka olmaz gerçekten! Doktorun aklını aldı
Benfica deplasmanda güle oynaya kazandı

Deplasmanda güle oynaya kazandı
Bir türlü teşhis konulamamıştı! Sibil Çetinkaya hastalığının neyle ilgili olduğunu duyurdu

Günlerdir hastanedeydi! Sibil Çetinkaya'ya nihayet teşhis konuldu
Bir döneme damga vuran telefon markası yeniden Türkiye'ye geliyor

Bir döneme damga vuran efsane telefon Türkiye pazarına dönüyor
Böyle şaka olmaz gerçekten! Doktorun aklını aldı

Böyle şaka olmaz gerçekten! Doktorun aklını aldı
Korkutan sesler bu kez Kartal'da duyuldu! Tahliye edilen bina mühürlendi

Bu kez Gebze değil Kartal! Korkunç sesler vatandaşları sokağa döktü
Trende bıçaklı saldırı dehşeti! 9'u ağır 10 kişi yaralandı

Trende bıçaklı saldırı! Çok sayıda yaralı var
Okan Buruk, hakem Cihan Aydın'ın elini sıkmadı

Herkes o anı konuşuyor! Maç sonuna damga vuran hareket
Pastırma sıcakları bitiyor! Hava aniden değişecek

Pastırma sıcakları bitiyor! Hava aniden değişecek
Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar

Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar
Faruk Fatih Özer'in ölümünde yeni detaylar! Banyo kapısına çarşafla asılı halde bulunmuş

Cezaevindeki ölümde yeni detaylar! Gardiyanlar sayımda o halde bulmuş
Onuachu'dan ''Ligin en iyi forveti kim?'' sorusuna samimi cevap

Onuachu'dan ''Ligin en iyi forveti kim?'' sorusuna samimi cevap
Trump Nijerya'yı tehdit etti: Savaş bakanlığına talimat verdim, silahlar saçarak gireriz

Sürpriz bir ülkeyi tehdit etti: Savaş bakanlığına talimat verdim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.