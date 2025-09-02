Mehmet Çevik Gemlik'te Halk Konseri Verecek

Mehmet Çevik, 11 Eylül Gemlik'in kurtuluşu etkinlikleri kapsamında perşembe akşamı Gemlik'te halk konseri verecek.

Gemlik İskele Meydanı'nda gerçekleşecek konser, sanatçının halkla ilk kez buluştuğu etkinlik olacak.

Hayranlarıyla bir araya gelecek olan Çevik, geniş bir repertuvarla Gemliklilere unutulmaz bir akşam yaşatacak. Bu özel konserle unutulmaz bir akşam yaşayacak Mehmet Çevik hayranları sanatçının sahnedeki enerjini ve coşkuyu yakından hissedecek. - BURSA