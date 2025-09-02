Mehmet Çevik Gemlik'te Halk Konseri Verecek

Mehmet Çevik Gemlik'te Halk Konseri Verecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mehmet Çevik, 11 Eylül'de Gemlik'in kurtuluşu etkinlikleri çerçevesinde İskele Meydanı'nda halk konseri verecek. Sanatçının hayranlarıyla buluşacağı bu özel etkinlikte, geniş bir repertuvar sunulacak.

Mehmet Çevik, 11 Eylül Gemlik'in kurtuluşu etkinlikleri kapsamında perşembe akşamı Gemlik'te halk konseri verecek.

Gemlik İskele Meydanı'nda gerçekleşecek konser, sanatçının halkla ilk kez buluştuğu etkinlik olacak.

Hayranlarıyla bir araya gelecek olan Çevik, geniş bir repertuvarla Gemliklilere unutulmaz bir akşam yaşatacak. Bu özel konserle unutulmaz bir akşam yaşayacak Mehmet Çevik hayranları sanatçının sahnedeki enerjini ve coşkuyu yakından hissedecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin
Dolandırıcıların yeni tuzağı: ATM'lerde sakın bu hatayı yapmayın

Dolandırıcıların yeni tuzağı: ATM'lerde sakın bu hatayı yapmayın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıfır aldığı araç kusurlu çıktı, mahkeme kararına böyle tepki gösterdi

Sıfır aldı, kusurlu çıktı! Otomobildeki yazıyı gören bir daha baktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.