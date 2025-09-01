Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan'ın balayı rotası belli oldu

Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan'ın balayı rotası belli oldu
Güncelleme:
Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz günlerde Gülseren Ceylan ile sade bir nikâh töreniyle evlendi. Ceylan, nikâhın ardından soyadını 'Erbil' olarak güncelledi. Çiftin balayı rotası da netleşti. Ünlü çift, tatil için Ege'nin gözde turizm merkezlerinden Datça'yı seçti

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, uzun süredir bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Gülseren Ceylan ile 28 Ağustos'ta nikâh masasına oturdu. Yeniköy'deki evinde düzenlenen sade törende 6. kez dünyaevine giren Erbil'in nikâhına yakın dostları da katıldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erbil, nikah şahidi olarak yazdırdığı Serdar Ortaç'ın düğüne katılmadığını dile getirerek tepki göstermişti. "Uyuyakalmış nikaha yetişemedi. Maneviyatı yok. Hayatı boyunca yalnız kalacak" sözleriyle gündem olan Erbil, açıklamalarıyla dikkat çekmişti.

İLK HAMLE GÜLSEREN CEYLAN'DAN

Nikâhın hemen ardından Gülseren Ceylan, sosyal medya hesabında soyadını "Erbil" olarak güncelleyerek evliliğe dair ilk resmi adımı attı. Bu hamle kısa sürede çok sayıda yorum aldı.

BALAYI ADRESİ BELLİ OLDU

Çiçeği burnunda çift şimdi ise gözlerini balayına çevirdi. Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan'ın tatil rotası belli oldu. İkilinin balayını geçirmek üzere Muğla'nın Datça ilçesine gittiği öğrenildi. Çiftin burada romantik ve sakin bir tatil planladığı belirtildi.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıKoc:

bırakın mutlu olsunlar kimseyi ilgilendirmez memolinin hakkidir mutlu olmak guzel adamdir

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıerrisduygu34:

adamda hal kalmamış hala daha uçkurunun peşinde az biraz saygınlığı vardı gözümüzde onu da şu saçma davranışlarıyla yitirdi

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Kaygı ve stres bedenime yansıdı' diyen Bergüzar Korel'den şaşırtan yorum

Ünlü oyuncu sağlık sorununu açık yüreklilikle anlattı
