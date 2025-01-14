Mehmet Ali Erbil'in yayınında mide bulandıran tehdit: Bu gece başka bir erkekle olacağım

Son dönemlerde yasa dışı bahis skandalıyla gündeme gelen Mehmet Ali Erbil'in yanına başka bir kadını alıp TikTok'ta yayın açması eski sevgilisi Gülseren Ceylan'ı küplere bindirdi.

"BU GECE BAŞKA BİR ADAMLA BERABER OLACAĞIM"

Ünlü şovmeni başka bir kadınla görmesi üzerine yayına bağlanan Gülseren Ceylan, "Bu yaptığını karşılığında ben de bu akşam başka bir adamla birlikte olacağım. Bu saatten sonra yaptığının bedelini ödeyecek" ifadelerini kullandı.

CİNSELLİK İTİRAFI OLAY OLMUŞTU

Gülseren Ceylan, geçtiğimiz günlerde konuk olduğu bir yayında "Mehmet Ali Erbil seni tatmin ediyor muydu?" sorusuna "Mehmet Ali beni her şekilde tatmin ediyordu, yoksa zaten ilişki olmazdı. Kendisi hiç hap kullanmamasına rağmen erkekliği çok iyiydi, ten uyumumuz da vardı. 30 yaşında cinselliği kötü olan adamlar var ama 60 yaşında, Mehmet Ali gibi cinselliği çok iyi olanlar da var" yanıtını vermişti.