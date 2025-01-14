Üye Girişi
Haberler
Bahçeli: DEM'in İmralı ile yapacağı ikinci görüşme sonrasında PKK'nın bittiği şartsız açıklanmalı

Bahçeli'den tarihi çağrı! Öcalan'a yapılacak 2. ziyareti işaret etti
ÖTV muafiyeti Meclis gündeminde: İşte vergisiz alınabilecek 12 araç modeli

Hurdasını getiren bu 12 araç modelini vergisiz satın alabilecek
Los Angeles yangınıyla ilgili en büyük komplo teorisi! Türk şarkıcı video paylaştı

Los Angeles yangınıyla ilgili en büyük komplo teorisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısı da Menzil Cemaati'ndeki tansiyonu düşürmedi

Erdoğan'ın uyarısına rağmen kavgaya devam ediyorlar

Mehmet Ali Erbil'in yayınında mide bulandıran tehdit: Bu gece başka bir erkekle olacağım

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mehmet Ali Erbil'in kısa süre önce ayrıldığı sevgilisi Gülseren Ceylan, ünlü şovmeni TikTok canlı yayınında başka bir kadınla görünce yayına katılarak sert bir tepki verdi. Eski sevgili, "Bu gece başka bir erkekle olacağım" diyerek ünlü şovmene nazire yaptı.

Son dönemlerde yasa dışı bahis skandalıyla gündeme gelen Mehmet Ali Erbil'in yanına başka bir kadını alıp TikTok'ta yayın açması eski sevgilisi Gülseren Ceylan'ı küplere bindirdi.

"BU GECE BAŞKA BİR ADAMLA BERABER OLACAĞIM"

Ünlü şovmeni başka bir kadınla görmesi üzerine yayına bağlanan Gülseren Ceylan, "Bu yaptığını karşılığında ben de bu akşam başka bir adamla birlikte olacağım. Bu saatten sonra yaptığının bedelini ödeyecek" ifadelerini kullandı.

CİNSELLİK İTİRAFI OLAY OLMUŞTU

Gülseren Ceylan, geçtiğimiz günlerde konuk olduğu bir yayında "Mehmet Ali Erbil seni tatmin ediyor muydu?" sorusuna "Mehmet Ali beni her şekilde tatmin ediyordu, yoksa zaten ilişki olmazdı. Kendisi hiç hap kullanmamasına rağmen erkekliği çok iyiydi, ten uyumumuz da vardı. 30 yaşında cinselliği kötü olan adamlar var ama 60 yaşında, Mehmet Ali gibi cinselliği çok iyi olanlar da var" yanıtını vermişti.

Mehmet Ali Erbil'in yayınında mide bulandıran tehdit: Bu gece başka bir erkekle olacağım
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Magazin
img

İlişkileri geçen hafta ortaya çıkan ünlü çift, arabada öpüşürken görüntülendi
img

Ünlü yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti
img

12 yaşındaki Suriyeli kız çocuğunu taşla öldürdü! İfadesi kan dondurdu
500

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıSeyfullah Demir:

Memo senin ölmen gereken yerde bazı güzel insanlar ölüyor ya..

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSezgin Duman:

Devlet acılen toplansın Tıktok için karar verılmelı son zamanlarda olaylar olmaya başladı kapatılsın derhal

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Bunlar hangi kesimden Muhafazakar mı? solkesim mi? ataist mi? hıristiyan kesim mi? musevi(yahduilermi)? bunların dini inancı nedir? Ahlaki inancı nedir? bilen varsa yazsın?

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMilliyetci Türk:

Mehmet Ali Erbil tik tok larda geziyor birde suçlu ama tutuklanmıyor

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBuğra Er:

Akkpp turkıyesı

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıuLuBeY null:

Şu rezilliğe bakar mısınız?

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMh Sn:

Rezil hayatlar, sıfır ahlaklılar!

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısuskun çocuk null:

tiktok kapatilsin

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Serenay Sarıkaya ifadeye çağrıldı

Magazin gündemini sarsan iddia sonrası ifadeye çağrıldı
Yenidoğan Çetesi davasında gerginlik! Fırat Sarı'nın avukatı polis zoruyla dışarı çıkarıldı

Duruşma karıştı! Fırat Sarı'nın avukatı polis zoruyla dışarı çıkarıldı
Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası

Menzil Cemaati'nde büyük kavga! Taşlar sopalar havada uçuştu
Ailesi kızlarının organlarını el sallayarak uğurladı! O anlarda gözyaşları sel oldu

En acı veda! El sallarken gözyaşları sel oldu
Sözleriyle gündem olan Mourinho'nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor

Bu kareye tepki yağıyor
Erdoğan'ın verdiği müjdelerden kimler faydalanabilecek? Detaylar netleşti

Verdiği müjdelerden kimler nasıl faydalanacak? Detaylar netleşti

Son Dakika Haberleri

Tuta Fenerbahçe'ye mi geliyor? Lucas Silva Melo Fenerbahçe ile anlaştı mı? Lucas Silva Melo kimdir? Tuta kaç yaşında, nereli? Doktorlar Jülide kimdir? Mehtap Altunok kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2025: İstanbul barajlarında son durum nedir? ÖĞRETMEN MAZERETE BAĞLI ATAMA | 2025 Öğretmen mazeret atamaları ne zaman açıklanacak? Vergisiz alınabilecek 12 araç modeli! ÖTV muafiyeti olan araçlar hangileri? Vergisiz alınabilecek 12 araç modeli nedir? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 14 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? GÜLERMAK HALKA ARZ | Gülermak ne zaman işlem görecek? GLRMK kaç lot verdi? Mert Demir ne dedi? Serenay Sarıkaya ile Mert Demir reklam ilişkisi mi? Bedia Ener evli mi, çocuğu var mı? Bedia Ener Öztep 70 yaşında hayatını kaybetti! 14 OCAK BİM KATALOĞU 2025 | BİM AKTÜEL kataloğunda neler var? Bugün BİM'de hangi ürünler olacak?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.