Mehmet Ali Erbil'in evlilik itirafı kriz çıkardı! Eşi evi terk etti

Mehmet Ali Erbil'in evlilik itirafı kriz çıkardı! Eşi evi terk etti
Güncelleme:
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in "Bir eşime çok haksızlık yaptım. Keşke onu bırakmasaydım" itirafı evliliğinde krize neden oldu. Erbil'in bu sözleri sonrası kendinden 42 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan evi terk etti. Erbil, kısa süre sonra eşine seslenerek, "Onu çok üzdüysem özür diliyorum. Son röportajımda söylediklerim, anlık bir ifadenin sonucuydu" diyerek eşinden af diledi.

  • Mehmet Ali Erbil, 'Ne Hissettin?' programında bir eşine haksızlık yaptığını ve onu bırakmaması gerektiğini söyledi.
  • Mehmet Ali Erbil'in açıklamaları sonrası eşi Gülseren Ceylan evi terk etti.
  • Mehmet Ali Erbil, TikTok üzerinden Gülseren Ceylan'dan özür dilediğini ve ona aşık olduğunu belirtti.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, yine özel hayatıyla gündemde. Kendinden 42 yaş küçük Gülseren Ceylan ile evli olan Erbil, katıldığı programda yaptığı itirafla hem sosyal medyada hem de evliliğinde krize neden oldu.

MALİ'NİN İTİRAFI KRİZ ÇIKARDI

"Ne Hissettin?" programına konuk olan Erbil, açıklamasında "Bir eşime çok haksızlık yaptım. O çok saf ve temizdi. Keşke onu bırakmasaydım" sözlerini kullandı. Ünlü şovmenin bu ifadesi, kimden bahsettiği merakıyla birlikte sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Mehmet Ali Erbil'in evlilik itirafı kriz çıkardı! Eşi evi terk etti

SEDEF ALTUNTAŞ İDDİASI

Mehmet Ali Erbil'in sözleri sonrası, bahsettiği kişinin 2001 yılında evlenip yaklaşık 1,5 yıl sonra ayrıldığı Sedef Altuntaş olduğu iddia edildi. Erbil, bu konudaki soruları yanıtsız bırakırken, izleyiciler "Gerçek pişmanlığı o evlilikte yaşadığı belli" yorumlarında bulundu.

Mehmet Ali Erbil'in evlilik itirafı kriz çıkardı! Eşi evi terk ettiSedef Altuntaş-Mehmet Ali Erbil

EŞİ EVİ TERK ETTİ

Ancak bu sözler, Gülseren Ceylan'ı da öfkelendirdi. İtiraf sonrası çift arasında gerginlik yaşandığı, Ceylan'ın evi terk ederek tepkisini ortaya koyduğu öğrenildi.

MEHMET ALİ ERBİL ÖZÜR DİLEDİ

Erbil, kısa süre sonra TikTok üzerinden eşi Gülseren Ceylan'a seslenerek, "Onu çok üzdüysem özür diliyorum. Şu an ona aşığım. Bu yaşta bana böyle bir aşk yaşattığı için çok mutluyum. Son röportajımda söylediklerim, anlık bir ifadenin sonucuydu." diyerek eşinin kendisini affetmesini istedi.

Mehmet Ali Erbil'in evlilik itirafı kriz çıkardı! Eşi evi terk etti

MEHMET ALİ ERBİL'İN ESKİ EŞLERİ

Ünlü sanatçı bugüne kadar dört kez evlilik yaptı. İlk eşi Muhsin Şehnaz Kamiloğlu ile iki kez nikah masasına oturan Erbil, daha sonra Nergis Kumbasar, Sedef Altuntaş ve Tuğba Coşkun ile evlendi. Şu anda Gülseren Ceylan ile evli olan Erbil, yaptığı son açıklamayla yine gündemin merkezine oturdu.

