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Mehmet Ali Erbil'in acı günü: Değerli kayınvalidemi yitirdik

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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, eski kayınvalidesi Aysel Coşkun'un vefat haberini sosyal medya hesabından 'Canım oğlumun bir tanecik anneannesi ve benim değerli kayınvalidemi yitirdik. Başımız sağ olsun' sözleriyle duyurdu.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, eski kayınvalidesi Aysel Coşkun'un vefat haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

2005 yılında evlendiği Tuğba Coşkun ile 2011 yılında boşanan Mehmet Ali Erbil'in, bu evlilikten Ali Sadi adında bir oğlu bulunuyor.

"BAŞIMIZ SAĞ OLSUN"

Erbil, eski eşi Tuğba Coşkun'un annesi Aysel Coşkun'un vefat ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Erbil, paylaşımını "Canım oğlumun bir tanecik anneannesi ve benim değerli kayınvalidemi yitirdik. Başımız sağ olsun" diye açıkladı.

Mehmet Ali Erbil'in acı günü: Değerli kayınvalidemi yitirdik

Aysel Coşkun yarın son yolculuğuna uğurlanacak.

Mehmet Ali Erbil'in acı günü: Değerli kayınvalidemi yitirdik
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

hangi kayinvaliden? hangisi?

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Haber YorumlarıHasTürkoğlu:

ünlü olunca ulusal yas mı olacak nedir bu acı haber diyalogu bu millet gece gündüz kazada hastalıkta cinayette vs de genç insan kaybediyor herkes acı içinde hayata tutunmaya çalışıyor bilmem sizin ki nedir yinede tabiki müslümanın müslümana görevi rahmet dilemek Allah rahmet eylesin ama biz sizin paranızla degil siz milletin reytingi vs ile zengin oluyorsunuz sizler zevki sefa icinde hayat sürerken kimler kimleri kaybetti yani ayette buyurdugu gibi her canlı ölümü tadacaktır

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Haber YorumlarıHasan Kasapoğlu:

hangisini

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

insan hayatını bir hafta olarak farzedelim pazertesi günündekiler hayatın anlamı nedir bilmezler salı günündekiler daha yeni yeni her şeyi öğreniyorlardır çarşamba günü gençlik günüdür daha önlerinde uzun bir hayat olduğunu zannederler perşembe günü artık yavaş yavaş hesap kitap yapmaya başlarlar cuma günü ufak ufak son durağa yaklaşılmaktadır cumartesi günü pazar günü ne olacağını anlarsınız pazar günü ise kul millet yetim hakkı yememişseniz mesele yok gittiğiniz yerde pek sıkıntı çekmezsiniz

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