Mehmet Ali Erbil günah çıkardı: Onu bırakmamalıydım

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, konuk olduğu "Ne Hissettin?" programında özel hayatına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hayatında pişmanlık duyduğu konuyu ilk kez açıkça dile getiren Erbil, "Tabii ki keşkem var. En çok bir kişiyle ilgili ama isim vermeyeyim. Keşke onu bırakmasaydım," dedi.

Erbil, geçmiş ilişkilerine dair bu açıklamasıyla, yıllar sonra ilk kez bir pişmanlığını açıkça dile getirmiş oldu.

"ALDATMAK DEĞİL, AÇIK OLMAMAKTI"

Erbil, pişmanlığının yalnızca sadakatsizlikle sınırlı olmadığını belirterek dürüstlük vurgusu yaptı, "Aldatmak değil de açık açık söylememekti belki de. En büyük haksızlığım buydu." Bu sözleriyle Erbil, geçmişte yaşadığı ilişkilerde duygusal hatalar yaptığını ve en büyük vicdan yükünün dürüst davranmamak olduğunu ifade etti.

"HEPSİNDEN ÖZÜR DİLERİM"

Programda tüm evliliklerine değinen Erbil, açık yüreklilikle şu sözleri dile getirdi, "Bütün eşlerimi aldattım. Hepsinden özür dilerim. Bir eşime çok haksızlık yaptım. O saf ve temizdi. Keşke onu bırakmasaydım." Bu itiraf, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, ünlü sanatçının kimi kastettiği merak konusu oldu.

KEŞKESİNİN SIRRI: SEDEF ALTUNTAŞ İDDİASI

Mehmet Ali Erbil'in sözleri sonrası, bahsettiği kişinin 2001 yılında evlenip yaklaşık 1,5 yıl sonra ayrıldığı Sedef Altuntaş olduğu iddia edildi. Erbil, bu konudaki soruları yanıtsız bırakırken, izleyiciler "Gerçek pişmanlığı o evlilikte yaşadığı belli" yorumlarında bulundu.