Haberler

Mehmet Ali Erbil günah çıkardı: Onu bırakmamalıydım

Mehmet Ali Erbil günah çıkardı: Onu bırakmamalıydım
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

"Bütün eşlerimi aldattım, hepsinden özür dilerim" diyen Mehmet Ali Erbil, "Bir eşime çok haksızlık yaptım, o saf ve temizdi, keşke onu bırakmasaydım" sözleriyle yıllar sonra ilk kez gerçek pişmanlığını dile getirdi. Ünlü şovmenin bu sözleri, eski eşi Sedef Altuntaş iddiasını yeniden gündeme getirdi.

  • Mehmet Ali Erbil, geçmişteki tüm eşlerini aldattığını itiraf etti.
  • Mehmet Ali Erbil, bir eşini bıraktığı için pişmanlık duyduğunu belirtti.
  • Mehmet Ali Erbil'in pişmanlık duyduğu kişinin Sedef Altuntaş olduğu iddia edildi.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, konuk olduğu "Ne Hissettin?" programında özel hayatına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hayatında pişmanlık duyduğu konuyu ilk kez açıkça dile getiren Erbil, "Tabii ki keşkem var. En çok bir kişiyle ilgili ama isim vermeyeyim. Keşke onu bırakmasaydım," dedi.

Erbil, geçmiş ilişkilerine dair bu açıklamasıyla, yıllar sonra ilk kez bir pişmanlığını açıkça dile getirmiş oldu.

"ALDATMAK DEĞİL, AÇIK OLMAMAKTI"

Erbil, pişmanlığının yalnızca sadakatsizlikle sınırlı olmadığını belirterek dürüstlük vurgusu yaptı, "Aldatmak değil de açık açık söylememekti belki de. En büyük haksızlığım buydu." Bu sözleriyle Erbil, geçmişte yaşadığı ilişkilerde duygusal hatalar yaptığını ve en büyük vicdan yükünün dürüst davranmamak olduğunu ifade etti.

"HEPSİNDEN ÖZÜR DİLERİM"

Programda tüm evliliklerine değinen Erbil, açık yüreklilikle şu sözleri dile getirdi, "Bütün eşlerimi aldattım. Hepsinden özür dilerim. Bir eşime çok haksızlık yaptım. O saf ve temizdi. Keşke onu bırakmasaydım." Bu itiraf, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, ünlü sanatçının kimi kastettiği merak konusu oldu.

KEŞKESİNİN SIRRI: SEDEF ALTUNTAŞ İDDİASI

Mehmet Ali Erbil'in sözleri sonrası, bahsettiği kişinin 2001 yılında evlenip yaklaşık 1,5 yıl sonra ayrıldığı Sedef Altuntaş olduğu iddia edildi. Erbil, bu konudaki soruları yanıtsız bırakırken, izleyiciler "Gerçek pişmanlığı o evlilikte yaşadığı belli" yorumlarında bulundu.

Fatih Kocatürk
Haberler.com / Magazin
Parfüm deposundaki yangında hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belli oldu

Parfüm deposundaki yangında vefat eden 6 kişinin kimlikleri belli oldu
500 ve 1000 TL'lik banknotlar basılacak mı? Merkez Bankası Başkanı Karahan cevap verdi

500 ve 1000 TL'lik banknot basılacak mı? Paranın patronu yanıt verdi
Görüntü Hakkari'den! Arızalanan zırhlı polis aracını vatandaşlar itti

Yeni sürecin yansımaları! Görüntü Hakkari'de kaydedildi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYılmaz:

Son birkaç yılda çok fazla para kaybettikten sonra kripto paralardan vazgeçmenin eşiğine gelmiştim. Ancak Nelson FY'nin platformu ve uzmanlığı sayesinde, kayıplarımı telafi etmekle kalmadım, aynı zamanda yatırımımı üç katına çıkarıp 772.000 dolara çıkardım. Stratejileri birinci sınıf. Kendisine Telegram'dan (Nildatrading) ulaşabilirsiniz. Tereddüt etmeyin.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Messi Galatasaray'a mı geliyor? Resmi açıklama geldi

Messi Aslan mı oluyor? Resmi açıklama geldi
Profesörden Ahmet Uysal'dan skandal Atatürk paylaşımı! Tepki çekince apar topar sildi

Profesörden skandal Atatürk paylaşımı! Tepki çekince apar topar sildi
Gözlerden uzak yaşayan Berat Albayrak ve Esra Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Gözlerden uzak yaşayan Berat ve Esra Albayrak'tan sürpriz ziyaret
'Cehennem Necati' için yeniden tutuklama kararı

"Cehennem Necati" için yeni karar
Messi Galatasaray'a mı geliyor? Resmi açıklama geldi

Messi Aslan mı oluyor? Resmi açıklama geldi
Zafer Günü'nde Aliyev'den Ermenistan'a olay gönderme: Hayalleri gerçek oldu

"Bakü'de çay içeceklerini söylediler, hayalleri gerçek oldu"
Mimar Sinan'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler: Göbek taşında dansöz, hamam tasında yemek

Dansöz oynatıyorlar! Mimar Sinan'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler
Fatih Ürek'in kardeşleri hastanede karşı karşıya geldi

Fatih Ürek yaşam savaşı verirken hastanede kriz çıktı
Kıvanç Tatlıtuğ, yakın arkadaşı Kıvanç Kasabalı'yı acı gününde yalnız bırakmadı

Ünlü ismin acı günü! Tatlıtuğ yakın arkadaşını yalnız bırakmadı
İlçede 'kırmızı altın' mucizesi! İlk hasadında 150 gram ürün elde etti

İlçede 'kırmızı altın' mucizesi! İlk denemesinde 150 gram elde etti
Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fenerbahçe'de de yaptı

Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fener'de de yaptı
Nilperi Şahinkaya yeni bir aşka yelken açtı

Eski defter kapandı! Nilperi Şahinkaya yeni aşkını ilan etti
Dilovası'nda acılı aileler sinir krizi geçirdi

Cenazeler bir bir çıkarılırken aileler sinir krizi geçirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.